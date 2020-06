"Je suis avec les manifestants", un pâtissier stéphanois installé aux Etats-Unis témoigne

Aux États-Unis, les manifestations se poursuivent après la mort de l'afro-américain George Floyd. Comme à Jersey City, la capitale de l’État du New Jersey, où vit depuis 1977 Yves Albaret, un pâtissier d'origine stéphanoise.

Yves Albaret, patissier d'origine stéphanoise installé depuis plus de 40 ans aux Etats-Unis

"J'ai vu des manifestations, elles étaient paisibles, raconte Yves Albaret. J'étais à côté d'un magasin qui voulait fermer une demi-journée de plus par peur de la casse. Mais il n'y a pas eu de casse. Il y avait des gens qui portaient des pancartes "Black Lives Matter", "la vie des noirs est importante", la traduction c'est un peu ça. Je n'ai pas peur des pillages. Je suis avec les manifestants. Moi je suis pour un changement, définitivement. Je sens bien qu'il y a un problème de racisme ici. Les gens en ont ras-le-bol. Même beaucoup de blancs aussi sont en manifestation avec les noirs pour les supporter. C'est, comme on dit, du déjà vu. C'est arrivé déjà avec Rodney King dans les années 80, ce qu'il faut c'est que ça n'arrive plus. Manifester c'est bien beau mais il faut faire une législation, il faut changer certaines lois".