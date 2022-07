"Je suis impatiente de m'élancer sur ce premier Tour de France Féminin" confie Marie Le Net, de la FDJ

Ce dimanche 24 juillet, le premier Tour de France féminin va débuter. Huit étapes en huit jours, depuis Paris et jusqu'en Alsace et dans les Vosges, et Marie Le Net, de l'équipe poitevine FDJ-Suez-Futuroscope fait partie des 144 coureuses retenues.

A la mi-journée, ce dimanche 24 juillet, le Tour de France féminin va s'élancer de Paris. "La Tour Eiffel et ensuite les Champs Elysées, ça part fort!", se réjouit Marie Le Net, la coureuse bretonne (née à Pontivy) de l'équipe poitevine FDJ-Suez-Futuroscope. A 22 ans, sélectionnée comme co-équipière aux côtés de la leader Cecilie Uttrup Ludwig, elle a l'impression de vivre un moment historique. "C'est tellement important pour le sport féminin et le cyclisme en général".

Quelques craintes pour la super planche des belles filles

Après Paris, la course partira vers l'Est et l'Alsace. Le dimanche 31 juillet, ce sera l'ascension de la super planche des belles filles, 20% de dénivelé positif sur le dernier kilomètre. "Quand j'ai vu que certains garçons arrivaient à pied, je me suis dit 'c'est pas possible', même à pied, je ne vais pas finir!" s'amuse-t-elle. "De toute façon, je ferai au mieux pour l'équipe, je veux porter notre leader le plus loin possible."