"C'est terrible de s'excuser d'être russe" dit l'ex-journaliste Svetlana Bakunova, installée à La Salvetat

Svetlana Bakunova a des mots très durs contre Vladimir Poutine. Cette ancienne journaliste de télévision russe âgée de 52 ans s'est reconvertie depuis son installation avec son mari dans l'Hérault : elle s'est spécialisée dans la production de plantes aromatiques et médicinales. Son téléphone en main, elle suit attentivement l'évolution du conflit et ne cache pas sa honte d'être russe.

Svetlana, qui nous reçoit chez elle, connait bien Vladimir Poutine pour l'avoir côtoyé professionnellement au début des années 90. À l'époque, elle était jeune journaliste, lui était premier adjoint à la mairie de Saint-Pétersbourg. Le président russe, ancien officier du KGB, s'est mis à la politique après la chute du mur de Berlin. Il avait alors 38 ans.

"J'ai un regard très critique sur ce qui se passe à Kiev et en Ukraine. Ça fait peur, ce qui se passe là-bas. Quand on tue des enfants, des femmes, des innocents, quand on est obligé de se cacher dans les caves... Mon pays agresseur est un pays assassin. Tout le monde savait que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine à un moment ou un autre. Les Américains avaient prévenu, les Occidentaux, qui sont honnêtes avec eux-mêmes, le savaient aussi. Ne pas le reconnaitre, c'est peut-être aussi en raison des intérêts de chacun."

Arrivée en France en 2014, Svetlana Bakunova avait pour projet de créer un théâtre russe à Avignon. Mais pour des raisons politiques, elle a abandonné cette idée avant de quitter la Provence et Arles où elle s'était installée. En prenant position contre Vladimir Poutine, l'ancienne journaliste s'expose dangereusement : son fils cadet et sa maman sont encore en Russie et le plus âgé de ses deux grands enfants a fui le pays.

"On ne croyait pas que cela serait tellement cruel mais là, c'est la guerre. Vladimir Poutine a déjà réalisé le même scénario avec nos amis géorgiens attaqués en 2008. L'Europe a préféré de ne pas voir encore une fois ce qui se passait", accuse-t-elle.

"C'est une tragédie qui est en train de se passer. Forcément, on ne peut être que bouleversé en voyant des gens innocents mourir, Notre président est complètement fou. C'est difficile depuis quelques mois, vous savez, de sortir le passeport russe quand je dois quitter la France, confie Svetlana. Les gens vous regardent attentivement dans les yeux et à chaque fois, je commence à bégayer et on se sent obligé de dire, non non, je n'ai pas voté pour lui."

"C'est dur de se dire que notre pays est un pays assassin. C'est le modèle totalitaire. Vladimir Poutine a tué notre présent et notre futur. Il a écrasé notre image, se désole-t-elle. Il y a une grande fuite des cerveaux russes vers l'étranger. Poutine restera sur son trône jusqu'à la fin. Monsieur l'empereur. C'est bien trop tard. La Russie est trop bien armée. Il n'y a aucun risque qu'il soit expulsé."

"Je connais personnellement Vladimir Poutine pour avoir travaillé avec lui, confie-t-elle. Nous avons travaillé ensemble au début des années 90 quand j'étais jeune journaliste. À l'époque il était déjà très spécial. N'oubliez pas son passé lugubre : cet ex-lieutenant-colonel des services secrets demandait déjà des pots-de-vin."

"Le pire des scénarios n'est pas pour la Russie, mais pour vous, les Occidentaux. Rien n'empêche Vladimir Poutine de commencer la guerre nucléaire. Jeudi, il y avait des combats mortels autour de la station nucléaire Tchernobyl. S'il s'en empare, je ne peux que vous féliciter, parce que vous aurez un fou ayant la station nucléaire sous la main", s'inquiète-t-elle.

"Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, je le crains. Si vous avez écouté attentivement son dernier discours, phrase par phrase, Poutine dit clairement que s'il y avait la moindre tentative d'attaque contre les Russes, il appliquerait des moyens que l'Europe n'a jamais vus. Essayez de comprendre de quoi il parle. Vous avez devant vous une personne qui ne se contrôle pas, ni en Russie, ni ailleurs", met-elle en garde.