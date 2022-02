"Je suis prête à aller chercher ma famille" : une centaine de personnes à Belfort en soutien aux Ukrainiens

Certains ont des drapeaux jaune et bleu enroulés autour d'eux. D'autres ont les joues perlées de larmes quand ils parlent de leur fils, ou leur grand-père resté à Kiev, ou Lviv. Près d'une centaine de personnes s'est rassemblée ce samedi 26 février, à Belfort, en soutien aux Ukrainiens, en pleine guerre contre les troupes russes depuis le début de la semaine.

"Mon sac est prêt, la voiture aussi. Au top départ, on file droit vers la Pologne ou la Slovaquie pour aller chercher la famille restée en Ukraine", affirme Caroline, 29 ans, une belfortaine d'origine ukrainienne.

Parmi la foule, plusieurs personnes arborent un drapeau ou une écharpe aux couleurs jaune et bleu, celle de l'Ukraine. Caroline, 29 ans, est belfortaine. Elle a beau être stressée par la situation dans le pays de ses grands-parents, elle se dit prête à aller chercher sa famille, quitte à traverser toute l'Europe. "Le sac est prêt, on fait les petites courses avant de partir puis on y va, raconte-t-elle. On se relaie pendant le voyage grâce à plusieurs conducteurs et on va les chercher."

Un autre belfortain d'origine ukrainienne, Roman, a lui reçu des nouvelles rassurantes de sa famille, restée sur place. "Certains étaient à Kiev, ont du dormir dans des abris ou dans le métro, mais là ils ont réussi à se rapprocher de la frontière polonaise", raconte le belfortain. Malgré tout, il est très préoccupé. "Je suis complètement décomposé, j'ai encore passé une mauvaise nuit. La nuit, je me réveille pour regarder la télé ukrainienne. J'ai réussi à joindre ma famille, qui est complètement perdue, qui ne comprend pas ce qui se passe", soupire-t-il.

Il espère que les pays européens vont apporter un soutien à l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Comme toutes les personnes présentes à Belfort ce samedi matin.