Jérusalem : un camion bélier fonce sur des soldats, quatre Israéliens tués

Un camion a percuté un groupe de soldats de l'armée israélienne, dimanche à Jérusalem-ouest, faisant au moins quatre morts et une quinzaine de blessés. La police parle d'une "possible attaque terroriste".

Une attaque a eu lieu ce dimanche midi à Jérusalem : un camion bélier a foncé sur un groupe de soldats. Les faits se sont déroulés sur la promenade Armon Hanatziv, qui surplombe la vieille ville de la capitale israélienne. Le bilan serait d'au moins quatre morts, et 15 blessés, selon les secours.

Selon un médecin sur place, le chauffeur du camion a également été tué. Son identité n'a pas été dévoilée mais la piste terroriste est privilégiée par la police.

#BREAKING: The truck used in #Jerusalem terror attack pic.twitter.com/xYk5LfPQwl