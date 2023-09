JO d'hiver 2030 : Vincent Jay nommé directeur de projet pour la région Auvergne Rhône Alpes

C'est un peu le capitaine d'équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vincent Jay, médaillé d’or et de bronze en biathlon à Vancouver en 2010, ancien directeur du club des sports de Val d’Isère, vient d'être nommé en septembre 2023 directeur de projet pour la candidature des Alpes françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Sa mission ? Collecter et coordonner l'ensemble des informations (accessibilité des sites, capacités d'hébergement, sécurité des infrastructures...) visant à construire et promouvoir la candidature de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ces Olympiades d'hiver.

ⓘ Publicité

La France officiellement candidate

Car les Alpes françaises sont désormais officiellement candidates aux JO d'hiver de 2030. Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes (Laurent Wauquiez) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (Renaud Muselier), qui avaient annoncé en juillet 2023 "envisager une candidature commune", ont depuis confirmé leur intention de déposer une telle candidature auprès du CIO, dirigé à Lausanne par Thomas Bach. Le dossier sera d'ailleurs évoqué ce mercredi après-midi lors de l'assemblée générale du CNOSF à Paris, autour de son président David Lappartient.

La Suède, future concurrente ?

A ce jour, en dehors de Salt Lake City (la ville américaine préférerait finalement 2034) et de Sapporo (la ville japonaise semble retirer son dossier), seule la Suède, nation-phare du ski nordique, et candidate malheureuse face à Milan pour les JO d'hiver 2026 s'est vraiment positionnée de façon claire pour 2030. La Suisse réfléchit aussi à l'éventualité d'une candidature, pour l'instant non aboutie.

Avec l'organisation par le passé de trois Olympiades d'hiver (Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992), et des équipements qui en résultent, toujours existants (tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh, patinoires, pistes homologuées...), les Alpes françaises considèrent avoir de sérieux atouts à faire valoir.

Décision du CIO mi-novembre ?

Le CIO, avec qui la France est actuellement en phase de "dialogue permanent", doit annoncer d'ici la fin de l'année le nom du ou des pays qui pourront prétendre au dépôt officiel d'une candidature. S'ouvrira alors en décembre une phase de "dialogue ciblé", avec le ou les pays candidats, avant le choix final du CIO, annoncé en 2024 juste avant l'ouverture des JO de Paris.