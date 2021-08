JO de Paris 2024 : Tony Estanguet promet un "spectacle sportif absolument incroyable"

Après une journée de fête, ce dimanche 8 août, pour la passation du drapeau olympique entre Tokyo et Paris, cap sur 2024 pour Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Il était l'invité exceptionnel de France Bleu Paris, ce lundi. Et pour marquer sa détermination, l'ancien champion olympique reprend déjà son message comme une rengaine, "C'est un marathon qui vient de commencer et il va falloir le courir à la vitesse d'un 100 mètres !"

"À Tokyo c'était très bien organisé"

Le décompte a commencé pour Tony Estanguet et le comité Paris 2024."On se rapproche, on est bientôt à 1.000 jours des Jeux [le 30 octobre 2021] et ça commence bien. On a vécu un grand moment symbolique de retour des Jeux 100 ans après la dernière édition avec les athlètes et les supporters."

Et les équipes parisiennes étaient au Japon pour observer l'organisation de leurs prédécesseurs. "C'était intéressant d'être à Tokyo pour la préparation de Paris 2024. Ce que j'en retiens, c'est qu'il va falloir s'adapter. Organiser des Jeux, c'est complexe. Il faut retenir la capacité d'adaptation de Tokyo qui a su reporter ces Jeux et maintenir une plateforme pour les athlètes. On a tous été rattrapés par ces émotions du sport, c'est vraiment pour moi le deuxième enseignement : à la fin c'est le sport qui gagne, ce sont les athlètes qui nous embarquent tous. On est tous arrivés à Tokyo en se disant que ça allait être compliqué parce qu'il y a le Covid-19, il y a le huis clos, pas de public. Et au final au bout de quelques jours, je crois qu'on a un peu tous oublié le Covid-19 et on s'est passionnés pour ses performances incroyables. Pour Paris 2024, il faut aussi miser sur un spectacle sportif absolument incroyable et on a cette chance d'avoir une ville qui est faite pour ça. On va transformer la ville de Paris en très beau terrain de sport."

De gros chantiers en trois ans

"Franchement, c'était très bien organisé. Sur place, il y a eu une rigueur incroyable sur tout ce qui est bulle sanitaire, les tests, etc. Mes équipes ont observé l'ensemble des sites donc on va faire un débriefing vraiment exhaustif de tout ça dans les prochaines semaines, à l'issue des Jeux paralympiques. Il ne faut pas l'oublier : on retourne à Tokyo la semaine prochaine pour supporter les athlètes paralympiques." En attendant, il y a de gros chantiers à gérer d'ici trois ans en région parisienne. Comme celui du centre aquatique de La Plaine Saint-Denis, ou encore le centre des médias du Bourget qui a été interrompu pendant trois mois. Mais Tony Estanguet n'est pas inquiet, "On est dans les temps et dans notre budget, les principaux sites ont pu commencer les travaux en 2021, et notamment le village des athlètes et le centre aquatique. Il y a eu un arrêt de travaux sur le centre des médias mais on a encore un peu de marge de manœuvre sur notre calendrier."

La Seine-Saint-Denis au cœur du projet ?

La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut des Jeux populaires qui s'adressent à tous les Français. Pourtant, la carte des sites a été modifiée récemment au détriment de la Seine-Saint-Denis, mais Tony Estanguet veut faire la part des choses. "La réalité est que la Seine-Saint-Denis est toujours au cœur de ce projet. Quand on sait que les ligne 16 et 17 du métro ne seront pas livrées à temps, que Le Bourget ne sera pas relié par des transports, on décide de remplacer le volleyball, qui est sur toute la période des Jeux, par l'escalade qui n'est organisée que sur quelques jours. On s'adapte !"Une information billetterie, aussi, ce lundi matin, "Il y aura 9 millions de billets pour les Jeux olympiques et 4 millions pour les Jeux paralympiques mis en vente pour Paris 2024. La billetterie ouvrira probablement au printemps 2023. Le meilleur moyen de se tenir au courant, c'est de rejoindre le Club Paris 2024 pour acheter des billets, devenir volontaire ou rencontrer des athlètes".Le drapeau olympique n'a pas pu être hissé sur la Tour Eiffel, ce dimanche en raison des conditions météo, "On n'est pas sûrs de hisser à nouveau le drapeau, mais on va le recycler. On a un partenaire, Décathlon, qui va en faire des vêtements".