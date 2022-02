JO de Pékin : une cérémonie d'ouverture "splendide" marquée par le Covid et les tensions diplomatiques

Après 2008, 2022. Pékin devient vendredi 4 février la première ville à organiser les JO d'été et d'hiver et entrer ainsi dans l'histoire olympique. Comme en 2008, l'étonnant stade national de Pékin, plus connu sous le surnom de "Nid d'Oiseau", sera à partir de 20h00 (13h00 en France) l'écrin de la cérémonie d'ouverture des JO-2022. Comme il y a quatorze ans, ce spectacle a été conçu par le réalisateur chinois Zhang Yimou, auteur en 2008 d'une époustouflante célébration patriotique et colorée, mettant en scène 14 000 figurants, danseurs et acrobates, sous une profusion de feu d'artifices et d'effets spéciaux.

Sans surprise, Zhang Yimou a promis un spectacle "totalement novateur", tout en reconnaissant qu'il a dû tenir compte des températures hivernales et de la menace épidémique pour concevoir sa cérémonie qui devrait réunir cette fois 3 000 figurants pendant 1h40 environ, dont une très grande majorité d'adolescents. Comme le veut la tradition, les 24e Jeux olympiques d'hiver de l'histoire ne débuteront officiellement qu'une fois que le président chinois Xi Jinping les aura déclarés "ouverts" selon la formule consacrée. "La période est différente. Notre concept, c'est simple, sûr et splendide", a simplement dévoilé Zhang Yimou. Comme le veut la tradition, les délégations des pays participants vont défiler dans le stade, celle de la France sera menée par les deux porte-drapeaux Kevin Rolland et Tessa Worley.

Covid et tensions diplomatiques

Pour cause d'épidémie, ces deuxièmes JO sous Covid, après ceux de Tokyo l'été dernier, auront du mal à être une fête. Les sportifs sont confinés dans une bulle sanitaire et soumis à des dépistages quotidiens. Comme Pékin observe une stratégie zéro Covid, aucun contact n'est autorisé avec la population et si les tribunes des sites de compétition seront partiellement remplies, elles le seront par des "invités", qui doivent observer les distanciations sociales. Cette cérémonie d'ouverture est boycottée par plusieurs pays occidentaux, États-Unis en tête, afin de dénoncer des violations des droits humains en Chine. Mais une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et Vladimir Poutine, assisteront bien à l'événement. La France sera normalement représentée plus tard par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, du 11 au 15 février.