JO de Tokyo : la gymnaste stéphanoise Mélanie De Jesus Dos Santos 11e du concours général individuel

Pas de médaille pour Mélanie De Jesus Dos Santos. La gymnaste du Pôle France de Saint-Étienne, qualifiée pour la finale du concours général individuel ce jeudi 27 juillet 2021, a finalement terminé 11e du classement. Selon la Fédération française de gymnastique, qui évoque le parcours de la Martiniquaise sur son site internet, Mélanie De Jesus Dos Santos a fait une erreur de jambe aux barres asymétriques et a été déséquilibrée à la poutre. C'est finalement l'américaine Sunisa Lee qui remporte la médaille d'or.

Trop de pression

"Je suis énormément déçue de moi, car j'aurais pu largement faire mieux", a-t-elle confié à nos confrères de l'Équipe. "Mais j'ai été envahie par le stress, étant donné qu'il y avait un enjeu : prendre la troisième place. Je me suis mis un peu trop de pression et je n'ai pas su le gérer." D'autant plus rageant qu'elle espérait pouvoir terminer sur le podium, surtout en l'absence de la superstar américaine Simone Biles, qui avait déclaré forfait. L'autre gymnaste française qualifiée pour la finale n'a pas eu plus de chance : Carolann Héduit se classe 12e.

Peut-être une nouvelle finale dimanche

Mélanie De Jesus Dos Santos attend désormais dimanche et la finale des barres asymétriques. Elle a terminé 9ème des qualifications et est donc réserviste. En cas d'un nouveau forfait de Simone Biles sur cet agrès, la Stéphanoise pourrait disputer la finale.