JO : Hugo Hay laisse échapper la finale du 5.000

A courir la première 1/2 finale Hugo Hay savait pertinemment que la seconde allait se courir plus vite. Problème la règle était simple : étaient qualifiés les 5 premiers de chacune des deux courses et les 5 meilleurs temps des autres concurrents sur les deux courses. "J'ai 99 % de chance de passer à la trappe, reconnaissait un peu dépité, le coureur du SBAC. Hugo Hay voyait sa série partir sur un train assez modéré, d'ailleurs on l'a vu prendre la tête du groupe des favoris assez rapidement et le champion de France savait aussi que lors de l'emballage final il fallait aller chercher l'une des 5 places directement qualificatives. Finalement 7ème de sa 1/2 en 13'39"95 Hugo Hay était éliminé à la différence de son compatriote Jimmy Gressier 9ème en 13'33"47 et qui profitait donc des repêchages.

