Journaliste nantais détenu en Turquie : journée de mobilisation le 16 septembre

Le comité de soutien de Loup Bureau, le journaliste nantais détenu en Turquie, annonce des rassemblements dans trois villes le samedi 16 septembre. Ils auront lieu à Nantes, Paris et Bruxelles.

Le comité de soutien de Loup va organiser une opération simultanée dans trois villes le samedi 16 septembre, il y aura des rassemblements à Nantes, Paris et Bruxelles pour marquer le 50ème jour de détention du jeune journaliste de 27 ans. C'est ce qu'a annoncé Léah Bages, membre du comité de soutien et camarade de promotion de Loup, mardi matin sur France Bleu Loire Océan. Les trois villes n'ont pas été choisies au hasard, Loup Bureau est originaire de Nantes, il vit à Paris et étudie dans la capitale belge.

Mobilisation tous azimuts

Selon le comité de soutien, les villes de Nantes et d'Orvault ont fait par de leur volonté d'accrocher un portrait du jeune journaliste sur le fronton de l'hôtel de ville comme l'a fait la semaine dernière la mairie du IVème arrondissement de Paris. La mobilisation pour demander la libération de Loup Bureau est également sur Twitter, un hashtag a été créé pour l'occasion, il s'agit de #FreerLoupTurkey.

Loup Bureau est emprisonné en Turquie après avoir été arrêté en possession de photos sur lesquelles il apparaît aux combattants de combattants kurdes. Sa demande de remise en liberté a été rejetée ces derniers jours.