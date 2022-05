Journée de l'Europe : "C'est la pédagogie qui permet aux jeunes de s'intéresser aux questions européennes"

Ce lundi 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Une journée qui prend un sens particulier avec la guerre en Ukraine et la menace de la Russie aux portes de l'Europe. Frédéric Bergelin, directeur adjoint de la Maison de l'Europe à Dijon, est l'invité de France Bleu Bourgogne.

La Maison de l'Europe à Dijon intervient en milieu scolaire, dès l'école, dès les classes primaires, pour expliquer comment fonctionnent les institutions européennes. Quels sont les thèmes qui sont le plus souvent abordés avec nos enfants?

Le gros de son travail, c'est l'intervention en milieu scolaire, mais pas uniquement. On intervient du CE1, CE2 jusqu'en enseignement supérieur avec, je dirais, des approches qui peuvent être un peu différentes en fonction évidemment des publics. Sur les CE1, CE2, on est plutôt sur une approche de connaissance de la diversité culturelle des 27 pays qui forment l'Union européenne. Et puis, sur les collèges, on est plutôt sur le fonctionnement de la construction européenne, sur ses avancées, sur les élargissements. Quand on arrive au lycée ou en enseignement supérieur, c'est là qu'on commence à traiter, je dirais, le fonctionnement institutionnel, la gouvernance européenne. Et là, on développe différents types d'activités pour faire comprendre comment fonctionne cette Europe à nos jeunes sur notre territoire.

Cette journée de l'Europe, elle doit prendre un sens particulier cette année, avec la guerre en Ukraine. On vous pose des questions, on vous parle de l'Ukraine lors de vos interventions ?

Oui, ils se posent des questions. Comme tout citoyen, est-ce qu'on va arriver à une troisième guerre mondiale? Est ce que l'Union européenne et la France vont devoir entrer en guerre contre la Russie? Quel est l'impact de cette guerre? Je dirais sur la vie quotidienne des gens, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a un taux d'inflation plus important ? Donc on a des questions du quotidien et ils ont vraiment une crainte d'entrer en guerre. Et la question du nucléaire, qu'on entend aussi beaucoup, inquiète les jeunes, comme l'ensemble des citoyens.

Les institutions européennes, ça les intéresse ou pas ? Parce qu'on sait que ça peut être parfois un peu compliqué comme mécanique...

Alors ça les intéresse. Parce qu'en plus, nous, c'est vrai qu'on a développé un certain nombre d'activités pour les faire comprendre de manière, je dirais, plus dynamique. On organise par exemple des simulations de conseil des ministres. On met des jeunes, et notamment des jeunes lycéens dans la peau d'un ministre d'un pays pour une demi-journée. Je suis ministre allemand de l'Environnement, je travaille sur un texte autour de l'environnement et je vais chercher des compromis, du consensus. Et cette manière là d'aborder les institutions leur permet complètement de rentrer dans cette volonté d'apprendre. C'est la manière de faire de la pédagogie qui, je crois, permet aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de s'intéresser aux questions européennes.

Où se déroulera la prochaine journée au Conseil des ministres européens ?

Effectivement, ça, c'est un deuxième exercice qu'on réalise. C'est des simulations de Parlement européen pour faire comprendre comment fonctionne le Parlement et ses groupes transnationaux. Pour les conseils des ministres, on ira alors à Auxerre, au lycée Fourier. D'ailleurs, pour tout vous dire, avec les agents du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, on fera une simulation le 25 mai, une simulation de conseil des ministres. Et on mettra ces agents du conseil régional dans la peau d'un ministre autour d'une thématique autour du climat.

Est ce que les jeunes Dijonnais se sentent européens avant tout ou plutôt Français?

Je crois que évidemment, ça dépend un petit peu si vous voulez. Je crois qu'il ne faut pas chercher quelque chose d'homogène. En fonction des jeunes que l'on rencontre, la Côte d'Or et la Bourgogne Franche-Comté, c'est une vaste région. Ce n'est pas la même chose quand on est sur Dijon que quand on est dans des territoires plus ruraux. Ou là, les jeunes se sentent un peu moins européens. Quand on est sur Dijon, on se sent plus européen.

Vous organisez ce soir à Chevigny-Saint-Sauveur une soirée débat avec la présence de Lucas Macek, qui est directeur de Sciences Po Dijon. De quoi va-t-il être question?

En quelques mots, c'est une soirée, ce qu'on appelle le décodeur de l'Europe, c'est à dire qu'on donne la parole aux citoyens. Et en partenariat avec la ville de Chauvigny, on a organisé cette soirée débat. On part des questions des gens. Alors il y aura des questions autour effectivement de l'Ukraine, de l'Europe, de la défense, mais également de l'éducation. Donc toute une série de questions qui sont posées directement par les citoyens et auxquelles on va tenter de répondre avec le directeur de Sciences Po.