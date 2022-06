Jubilé de la reine d'Angleterre : l'image d'Elizabeth II décryptée par notre invité, Michael Dodds

Du jeudi 3 juin au dimanche 5 juin 2022, c'est le jubilé de platine de la reine d'Angleterre, marquant ses 70 ans de règne. Les festivités sont nombreuses outre-Manche. Michael Dodds, directeur du comité régional du tourisme de Normandie, est né à Londres et a grandi en Angleterre, avant de venir s'installer en France, où il vit depuis 30 ans. Il nous parle de l'image de la souveraine, et de l'attrait des Britanniques pour notre région.

Michael Dodds, que représente pour vous Elizabeth II ?

Un exemple incroyable de dévouement à son pays. Je pense que si vous êtes fan de la monarchie anglaise, ou pas, vous ne pouvez qu'être admiratif de quelqu'un qui a porté ce fardeau toute sa vie. C'est très impressionnant. Elle est une forme de garantie de continuité, dans un monde instable qui change partout. C'est un point de référence et de stabilité très apprécié. Elle est toujours là, après tout ce qu'elle a vécu, tout ce à quoi elle a résisté. C'est une référence, c'est un repère de base pour le peuple britannique. Tout en maintenant ses traditions, elle a quand même su s'adapter petit à petit aux temps modernes.

Vous avez déjà assisté à des célébrations, en 1977, c'était comment ?

Oui, au jubilé d'argent, marquant ses 25 ans de règne. J'étais gamin ! Je garde un souvenir très fort de toutes ces street parties, ces fêtes de rue improvisées où se retrouvent tous les voisins, à table, pour manger du gâteau, boire du thé, de la bière ! C'était un moment d'union très fort.

Qu'est-ce que qui vous a le plus marqué dans son règne ?

La mort de Diana. Ça, c'était quelque chose de très émouvant. Et tout cette époque qui était dure. Elle a mis du temps à réagir, et elle a réagi enfin.

Parlons maintenant de votre rôle de directeur du comité régional du tourisme de Normandie : vous "partez" en quelque sorte à la conquête des Anglais.

Les Britanniques, s'ils ne sont pas là, ça se remarque en Normandie. Il y a moins de touristes anglais, surtout à cause du Covid. Mais on est très confiants, cette année les Britanniques vont revenir ! Ils sont déjà revenus.

Le mois dernier, on est partis avec un groupe d'une trentaine de Normands, faire un "Normandie Food tour" pour les séduire et les inciter de venir. Donc on a fait une tournée, avec des dégustations de cidre, de fromages, un concert de rock avec un groupe dieppois. On a fait ça à Windsor, à Canterbury, à Norwich...

Vous êtes allés présenter nos produits du terroir, quel était le but ?

De dire : "On ne va pas laisser Brexit défaire l'histoire !" La reine d'Angleterre a toujours le titre de duc de Normandie, dans les îles anglo-normandes, donc les attaches sont très fortes : plus de 1.000 ans d'histoire en commun depuis Guillaume le Conquérant ! C'est clair que le Brexit a compliqué les choses, mais pour le tourisme, l'impact est limité.

Et par rapport au Covid ? On parle souvent de l'avant et l'après-pandémie. Est ce que vous espérez, cette année, revenir aux chiffres de 2019 ?

Je l'espère ! On avait en 2019 autour de 400.000 arrivées par an. J'espère qu'on va les atteindre à nouveau. On en a vraiment besoin. Et je sais que l'ensemble des professionnels du tourisme sont mobilisés pour les accueillir.