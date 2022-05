Jubilé de platine de la Reine Elizabeth II : le programme des festivités au Royaume-Uni et à la télévision

Quatre jours de festivités pour célébrer 70 ans de règne. A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, les sujets du Royaume-Uni vont fêter en grande pompe le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Des festivités sont également prévues dans tous les pays du Commonwealth, l'ancien Empire britannique. Voici le programme des évènement prévus de ce jeudi 2 juin à ce dimanche 5 juin, et les rendez-vous télévisés à retrouver.

Dès ce mercredi, France 3 diffuse un numéro spécial de "Des racines et des Ailes" en direct de Londres.

Jeudi 2 juin : défilé du "Salut aux couleurs" et famille royale "active" au balcon

Plus de 1.500 soldats et musiciens de l'armée britannique défileront lors de la cérémonie du "Salut aux couleurs" ("Trooping the Colour"), qui marque officiellement l'anniversaire de la reine, née en avril. Cette parade militaire, avec musiciens et chevaux, est une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Avec en point d'orgue l'apparition de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, pour saluer la foule et admirer le défilé aérien.

Sur ce balcon, ne seront présents que les membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine, ce qui exclut donc le prince Harry et sa femme Meghan, exilés en Californie, ainsi que le prince Andrew, fils de la reine : il a signé un accord financier pour mettre fin à des accusations d'agression sexuelle.

Dès 8h et toute la journée, franceinfo sera en direct de Londres au plus près des festivités.

sera en direct de Londres au plus près des festivités. Ce défilé sera à suivre en direct sur TF1 et France 2 , qui proposent des éditions spéciales dès 9h45 et jusqu'à 13h.

, qui proposent des éditions spéciales dès 9h45 et jusqu'à 13h. M6 diffuse le film "The Queen", suivi des documentaires _"_Elizabeth II : les derniers secrets d’une reine" et "Meghan et Harry : la guerre est déclarée"

Des illuminations dans tous les pays du Commonwealth

Plus de 2.800 signaux lumineux seront allumés au palais de Buckingham et dans tout le Royaume-Uni. Neuf ponts enjambant la Tamise à Londres seront illuminés, tout comme l'emblématique BT Tower dans la capitale, ainsi que plusieurs cathédrales en Angleterre. Des illuminations éclaireront aussi les quatre plus hauts sommets du pays, ainsi que les îles anglo-normandes, l'île de Man et les territoires britanniques d'outre-mer.

Des lumières seront allumées dans 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents, des Tonga et Samoa dans le Pacifique Sud au Belize dans les Caraïbes.

Vendredi 3 juin : messe à la Cathédrale Saint Paul

Une messe d'action de grâce pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II se tiendra à la cathédrale Saint-Paul de Londres, et à cette occasion, la cloche du Grand Paul (Great Paul bell) sera sonnée, ce qui se produit très rarement. Cette cloche, qui date de 1882, est la plus grande cloche d'église du pays. Son mécanisme s'est cassé dans les années 1970 mais a été réparé l'an dernier. Elle n'a résonné que huit fois depuis.

Samedi 4 juin : course hippique et fête gigantesque à Buckingham

Passionnée de courses hippiques, la reine devrait assister à la 243e édition du prestigieux derby d'Epsom.

22.000 personnes invitées à Buckingham, les membres de Queen, Diana Ross et Elton John en concert

Le soir, quelque 22.000 personnes, dont 5.000 "travailleurs-clés" pendant la pandémie, sont attendues pour assister à une grande fête au palais de Buckingham, la BBC Platinum Party. Parmi les têtes d'affiche, les rockeurs de Queen+Adam Lambert, la légende de la Motown Diana Ross et l'incontournable star de la pop Elton John. Alicia Keys, Nile Rodgers et le ténor italien Andrea Bocelli se produiront également lors de ce grand concert de deux heures et demi.

Paris Première diffuse le concert en direct de Buckingham Palace, vers 21 heures.

Dimanche 5 juin, pique-niques dans tout le pays et grande parade

Des millions de personnes vont participer à des repas festifs en plein air partout dans le pays. Plus de 70.000 personnes se sont enregistrées pour organiser ces "grands déjeuners du jubilé", selon le gouvernement. Plus de 600 déjeuners sont également prévus dans les pays du Commonwealth et le reste du monde, du Canada au Brésil, de la Nouvelle-Zélande au Japon et de l'Afrique du Sud à la Suisse.

Une grande parade festive à Londres, Ed Sheeran pour l'hymne national

Ce dernier jour de fête culminera avec une grande parade festive dans le centre de Londres, jusqu'au palais de Buckingham. Musiciens, artistes, danseurs, comédiens : environ 10.000 personnes vont participer à un grand spectacle explorant la transformation de la société depuis l'accession de la reine au trône en 1952. Il s'achèvera avec l'interprétation de l'hymne national, "God Save the Queen", à l'extérieur du palais, dirigé par la star britannique de la pop Ed Sheeran.

La participation de la reine incertaine

La participation de la reine, qui a limité ses engagements publics en raison de problèmes de mobilité ces derniers mois, reste incertaine. La souveraine de 96 ans s'est rendue jeudi dans sa résidence écossaise de Balmoral pour se reposer avant les festivités.

Harry et Meghan vont tenter de renouer avec la famille royale

Si Harry et Meghan sont privés d'apparition au balcon lors du "Salut aux couleurs" jeudi, le couple va tenter de renouer les liens distendus avec la famille royale, lors de festivités privées. Harry et Meghan pourraient faire une "apparition surprise" dimanche, lors de la grande parade festive à Londres. Ils assisteront aussi à la messe de la cathédrale Saint-Paul de Londres, vendredi. Ils présenteront aussi pour la première fois leur fille Lilibet à son arrière-grand-mère Elizabeth II, qui a inspiré ce prénom.