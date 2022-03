Trois réfugiés ukrainiens intégrés dans "la grande famille" du Judo Club Saint-Cyprien

Tim, Petro et Ilya. Deux ceintures bleues et une ceinture verte. Depuis quelques jours, le Judo Club Saint-Cyprien compte 3 nouveaux membres... en provenance d'Ukraine ! Le dimanche 20 mars, les judokas catalans ont rapatrié les trois adolescents et leurs mères depuis Kiev : "Chaque année, le club organise un grand tournoi international. Nous avons notamment des partenariats avec des clubs ukrainiens, dont celui des garçons. Lorsqu'ils ont eu besoin d'aide, on a tout de suite répondu à l'appel" explique Jean-Luc Las, le directeur technique du club de judo de Saint-Cyprien.

L'entraînement sous les yeux de Jean-Luc Las © Radio France - Arnaud Roszak

"Il y a un esprit de fraternité très marqué au judo"

Pour l'heure, les réfugiés sont logés au camping de la Ville avant de trouver une solution durable. Ils seront bientôt scolarisés. En revanche, les trois adolescents âgés de 14 ans ont de suite pu s'entraîner au dojo, avec le reste des judokas. "L'intégration se passe bien, confie Florian, au club depuis 8 ans. On communique en anglais. Le judo, c'est une grande famille, donc on essaye d'être là pour eux, pour expliquer les consignes par exemple." Preuve en est : sur le tatami, tout le monde se mélange. Personne n'est mis sur la touche. Ilya s'est tout de suite senti à sa place.

J'ai encore un peu de mal à retenir tous les prénoms. Mais les gens ici sont très accueillants, ça fait plaisir ! L'ambiance y est chaleureuse.

Le dojo du club de Saint-Cyprien © Radio France - Arnaud Roszak

Ces entraînements, c'est aussi une bulle pour eux, un moyen de souffler comme l'explique Yves Rousselin. Ce vétéran du Judo Club Saint-Cyprien a participé au convoi pour les rapatrier : "Lorsqu'ils sont tous les trois, avec leurs mamans, ils parlent de l'Ukraine. Ils ont tout laissé là-bas. Les pères, les amis… Là d'un seul coup, c'est un vide total et un moment de partage avec les autres !" Petro, Ilya et Tim apprécient d'ores et déjà les paysages du département, la gastronomie du coin. Et dans un coin de leurs têtes, un objectif bien précis : participer à une compétition sous les couleurs de leur nouveau club.