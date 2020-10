Kantara à l'affiche du festival Arte Mare

France bleu RCFM partenaire historique du Festival Arte Mare

Arte Mare est devenu au fil du temps l’un des rendez-vous majeurs des événements culturels en Corse, mais également au-delà. Et la programmation cinématographique l’a prouvé cette année encore. L’ouverture sur la Méditerranée est le credo des organisateurs de cette magnifique manifestation. C’est aussi le credo de Kantara, l’émission qui réunit depuis maintenant de très nombreuses années l’Egypte, l’Algérie, le Maroc, la Palestine, l’Espagne, le Liban, la Tunisie, et la Corse.

Le 7ème art en débat

En compagnie de Dominique Landron (membre du jury du prix Petru Mari qui récompense la bande son et la musique et Monsieur Cinema à RCFM), Nanette Ziade (journaliste à Radio-Liban 96.2) et Pierre-Louis Sardi (journaliste à France-Bleu RCFM) ont accueilli sur la scène du théâtre municipal de Bastia De gaule Eid ( cineaste franco-libanais) Nadim Cheikhouha (producteur Tanit-films), et Fouzia Marouf ( Journaliste à Afrique magazine, Elle Orientale, Le Nouvel Observateur....)

Nadim Cheikhouha, De Gaule Eid et Dominique Landron - Kantara

Une cinématographie longtemps mal diffusée et pourtant tellement créative dans cette région du monde héritière de millénaires de traditions riches d’histoires et d’images, de récits et de légendes.

