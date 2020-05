Kantara au cœur de l'actualité

Quel avenir pour la promotion du bac 2020 en Egypte ?

Comme en France, les épreuves du baccalauréat ont été annulées en raison de la crise sanitaire.

Seules les notes obtenues pendant l'année de terminale (hors période de confinement) compteront pour l’obtention du diplôme accordé à 100 % selon le principe du contrôle continu.

Malak et Temy , deux lycéens en classe de terminale au sein du réseau de la Mission Laïque Française se confient à Dina Abdel Meguid , de Radio le Caire

La visio-conférence nouveau mode de communication

En cette période de confinement, sur les réseaux sociaux les vidéoconférences ont remplacé les débats et conférences jusqu’ici organisées en public dans des salles de conférences Dans quelles conditions les sujets sont aujourd’hui abordés ?

Y a-t’ il un véritable engouement pour la réflexion avec en toile de fond l'espoir d'un monde meilleur ?

Réponse avec Nawfal Belmir, acteur associatif est l'invité de Nadira Belkhoutout de Rabat Chaîne Inter

Le Cinéma en quête de scénarios pour se relancer

Comme l’ensemble du monde artistique, depuis le 17 mars, date du début du confinement en France, les cinémas en Corse restent fermés. Les employés mis au chômage partiel n’ont pour l’instant aucune perspective d’embauche. Aussi, les gérants des cinémas doivent chercher le moyen de maintenir un semblant d’activité pour ne pas déposer le bilan. Reportage de Pierre-Louis Sardi pour RCFM à Bastia

La crise sanitaire et sociale au Liban

Achrafieh 2020 est une association dont le l’objectif initial a dû être détourné pour venir en aide à une population en détresse. Deux de ses représentants, Carole Babikian et Akram Nehmeh témoignent au micro de Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

« Les Montagnes chantent » en Tunisie

Le reggae man Suisse Junior Tshaka a tourné un nouveau clip en février. Intitulé «Les montagnes chantent», ce morceau est un hommage à Semmama, une région tunisienne qui résiste aux armes des djihadistes grâce au théâtre et aux instruments de musique.

Invité dans les montagnes tunisiennes, Junior Tshaka y a vécu une aventure humaine, une expérience hors du commun. Pour en parler, Mayada SHILI de RTCI, reçoit Adnen Helali. Acteur et poète tunisien d’expression arabe, il se revendique avant tout berger et fondateur de la fête des Bergers, annulée en mai à cause de l'épidémie de Covid 19

Le maintien des aides aux détenus palestiniens en Israël

En dépit des menaces israéliennes d’imposer des sanctions aux institutions soutenant les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, l’autorité palestinienne a déclaré que les banques palestiniennes continuent de fournir leurs services et payer les indemnités aux familles des prisonniers et des martyrs.

Reportage de Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale