Kantara et Coronavirus au cœur de la Méditerranée

Cette semaine encore, Kantara vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans les pays partenaires. Une actualité consacrée à l'évolution de l'épidémie de Coronavirus et à ses conséquences sociales et économiques. Egalement au programme, les conséquences de la mort de George Floyd aux USA.

« Black Lives Matter » en Tunisie

Les manifestations en hommage à George Floyd et au nom du mouvement Black Lives Matter (les vies des noirs comptent" se sont succédés partout dans le monde le week-end dernier. En Tunisie où l'épidémie de Covid 19 est maîtrisée, deux mouvements pacifiques ont été organisés à Tunis.

L'Association Tunisienne de Soutien des minorités et l'Association Mnemty ont appelé à dire non au racisme institutionnel. Quelques dizaines de personnes, des tunisiens et des subsahariens vivant en Tunisie, défiant les règles de distanciation physique ont ainsi scandé : "Être noir, n'est pas un crime"; avant de reprendre les derniers mots de Georges Floyd, "I can't breathe".

A Tunis, reportage de Mayada SHILI qui a rencontré Saadia Mosbah, la présidente de l'association Mnemty

En Palestine, George Floyd et Iyad Hallaq : même combat

La mort de George Floyd et les manifestations contre le racisme et les violences policières aux Etats Unis suscitent de nombreuses réactions de protestations dans le monde politique, culturel et sportif.

Pour les palestiniens, cette affaire est sans doute une affaire de violence policière mais aussi liée à l’autorité. D’où le parallèle entre le meurtre de Floyd et celui d’Iyad Hallaq. A Jérusalem, correspondance de Violette Rafidi de Radio Palestine internationale

Le monde médical sous perfusion au Caire

En Egypte, le corps médical se mobilise pour dénoncer le manque de moyens de protection contre le Covid 19.

Chaque jour, du personnel soignant est contaminé. L’Association médicale évoque 43 médecins infectés et 3 décès déclarés à ce jour, soit environ 15% du total des cas liés à l’absence de matériel de lutte contre la pandémie.

Au-delà du Covid 19, le déficit chronique de matériel de protection et anti-infectieux fait des hôpitaux égyptiens des foyers de propagation de la contagion, en particulier pour les maladies respiratoires et la méningite.

C’est pourquoi le corps médical réclame l’augmentation du budget de la Santé pour se conformer aux standards internationaux, soit 15% du budget de l’État contre les 4% actuellement, dont un tiers est consacré aux salaires des employés et des consultants du ministère. Le reste est donc insuffisant pour couvrir les besoins des hôpitaux en matériel et autres besoins des patients et du corps médical, confronté à une pénurie de matériel et les pannes de certains appareils.

Au Caire, reportage de Dina Abdel Meguid , avec le Dr Maha Fouad Nassar Cardiologue et chef du département de perfusion médicale et de l’assistance respiratoire et cardiologique.

Radiokarantina au Liban

Sur le ton humoristique, l’artiste visuel, acteur et DJ Nasri Sayegh a créé Radiokarantina. Un lieu d’échange sonore en ligne devenue rapidement une plateforme musicale et audiovisuelle.

Comment le projet Radiokarantina a germé puis grandi durant l’épidémie. Quel est son objectif ? Reportage de Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

L’économie agonisante en Corse

Alors que l’épidémie de Covid-19 commence à régresser, ce sont les conséquences sociales et économiques qui suscitent à présent beaucoup d’inquiétude.

Ainsi, l'activité économique en France a plongé de 27% au mois d'avril, soit un peu moins que durant la deuxième quinzaine de mars, lorsque la chute avait été de 32%. Selon le ministre des Comptes publics le déficit public va se creuser à 11,4% du PIB cette année.

Et en Corse, les TPE, les Très Petites Entreprises seront les premières qui seront frappées.

A Bastia, le reportage de Pierre-Louis Sardi, de France Bleu RCFM

