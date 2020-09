Kantara au cœur de la Méditerranée

Cette semaine encore, l'équipe de Kantara vous propose de suivre l'actualité dans les pays partenaires de notre belle aventure. De l’Égypte au Liban, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Palestine, et la Corse, voyagez avec Kantara et RCFM.

Loi dite de réconciliation en Egypte

Une nouvelle loi dite de réconciliation a été promulguée en Egypte suite à une campagne de démolition des constructions illégales. Un pas important pour le développement du pays mais qui suscite un vif débat. Reportage avec le Dr. Essam Abdelfattah, le politologue interrogé par Dina Abdel Meguid

Today I Would Like de be a tree

Après l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth début août, les marques de soutien envers le Liban se sont multipliées. « Today I Would Like de be a tree » en est une. Marc Mouarkech directeur de ce projet nous en parlera avec Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

Des huîtres pour lutter contre la pollution marine

La Corse ambitionne de devenir leader en ingénierie écologique marine et littorale. C'est l'objectif des responsables de Stella Mare, la plateforme scientifique universitaire qui mène actuellement un projet visant à utiliser les huitres pour nettoyer l'eau du vieux port de Bastia. Reportage de Pierre-Louis Sardi, pour RCFM

Pêche illégale en Tunisie

En Tunisie, le secteur de la pêche maritime connait des difficultés dues à la forte pression exercée sur les ressources halieutiques et à la destruction généralisée du milieu marin due à l’utilisation d’équipements de pêche ne respectant pas les réglementations nationales. Reportage au Caire signé Mayada Shili pour RTCI

Pour un musée en Palestine

Nous retrouverons également l’artiste Ernest Pignon. Cet artiste plasticien français est considéré comme l'un des précurseurs de l'art urbain en France. Il est l’organisateur de l’exposition « Pour un musée en Palestine » qui s’est tenue à plusieurs reprises à l’Institut du monde arabe. Reportage signé Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale

Ballade dans la ville des Oudayas

Enfin, direction le Maroc, avec la visite d'un site classé sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Un fortin et une casbah édifiés au 12ème siècle. Ses maisons de style andalou, son jardin et son musée ont une histoire racontée par ses murs, ses pavés, et bien sûr par ses habitants. Nadira Belkhoutout et Mohamed ben Brek nous emmènent flâner dans les ruelles des Oudayas