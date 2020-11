Kantara et l'actualité au cœur de la Méditerranée

Cette semaine, l'équipe de Kantara vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans les pays du pourtour méditerranéen. Au sommaire, la parité homme-femme, le festival du film de l’environnement, les saisonniers marocains en Corse, et les hommages à Naâma et Reem Banna en Egypte et en Tunisie,

La parité homme-femme au Maroc

Au Maroc la constitution de 2011 très avancée en matière des droits et des libertés est un cadre juridique pour la consécration des principes de la parité et de l’égalité, au niveau social économique et politique. Un processus qu’il faut accompagner. Mais la Covid a remis en cause certains acquis. Le collectif « parité maintenant » a lancé une pétition pour la mise en place de l’autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nadira Belkhoutout de SNRT a rencontré l'organisatrice de cette démarche

900 saisonniers marocains en Corse pour la récolte des clémentines

Les producteurs insulaires ont travaillé avec les autorités françaises et marocaines pour permettre la venue dans l’île de travailleurs malgré les restrictions sanitaires de déplacement imposé par la Covid. Les Agrumiculteurs ont payé eux-mêmes ce pont aérien entre Casablanca et Bastia. Les saisonniers sont employés et logés dans 160 exploitations de clémentines, le fleuron de l’agriculture corse. La récolte a débuté le 15 octobre, encadré par un protocole sanitaire strict. À Bastia, reportage de Pierre-Louis Sardi, de France Bleu RCFM.

Le 2ème festival du film de l’environnement au Liban

Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 reçoit Eliane Ragheb Reef, la directrice du festival du film de l’environnement pour sa deuxième édition.

Le décès de la chanteuse Naâma en Tunisie

En Tunisie, la scène culturelle et artistique vient de perdre la célèbre chanteuse Naâma. De son vrai nom Halima Bent Laroussi Ben Hassen Escheikh, Naâma est née le 27 février 1934. Elle a grandi dans une famille artistique, son père était un amateur d’art et de chant. C'est durant les nuits du ramadan, qui se déroulent à la salle Al Fath à Tunis, que le public découvre Naâma et tombe sous le charme de sa voix. Elle se fait vite connaître à travers le pays puis au Maghreb et dans le monde arabe où elle donne plusieurs concerts et devient peu à peu la muse de plusieurs compositeurs. Reportage de Mayada Shili pour RTCI

Hommage à la chanteuse militante Reem Bann en Palestine

En Palestine, Violette Rafidi de Radio Palestine International rend hommage à Reem Banna. La chanteuse et compositrice palestinienne est également distributrice de musique et militante. Elle est la fille du poète palestinienne Zahira Sabbagh. Elle était connue pour ses chansons patriotiques et a participé à plusieurs festivals en faveur des droits de l'homme.

La créativité des égyptiens au salon Torathana

La créativité des Egyptiens tout au long des époques s'est exposé sous un seul toit au salon «Torathana» organisé par l'Organisme du développement des TPE, les très petites et moyennes entreprises.

Du 2 au 15 octobre dernier égyptiens et touristes ont pu admirer, voir et acheter les plus belles et les plus rares manufactures patrimoniales et les produits artisanaux des artistes égyptiens, "héritiers" de la grande civilisation égyptienne.

