Fake-news sur Kantara

Des millions de personnes recueillent des informations en ligne et les partagent quotidiennement sur des plateformes. Articles, photos et vidéos, dans ce flot concentré d’informations, les fake news viennent polluer notre vie numérique quotidienne. La désinformation peut influencer la société.

Info ou intox ?

Les Fake News, les faits alternatifs, les hoaks, la post-vérité, autant de néologismes qu'il nous a fallu intégrer à toute vitesse depuis l'avènement d'internet. Le mensonge, pratique vieille comme le monde, a donc traversé les siècles pour parfaitement s'adapter à la révolution numérique.

Mais aujourd'hui, leurs auteurs disposent d'un formidable moyen de communication, dont l'efficacité est redoutable, et les conséquences peuvent être tragiques.

Beaucoup à dire sur les Fake news (Infox, en français) : nous vous proposons 3 témoignages : celui d'un colonel des renseignements suisses, Jacques Baud; et de ceux de deux journalistes de terrain: Paco Audije, ancien reporter à la Télévision publique espagnole TVE et Malya Behidj, journaliste et cadre au sein de la chaîne Alger Chaîne 3.

Dans ce nouvel épisode de Kantara, on se rend compte que les fake peuvent s'éteindre quand elles sont confrontées au bon sens, tandis que d'autres peuvent réellement intoxiquer la société quand elles sont l’œuvre des États, des médias, des milieux financiers ... le plus souvent main dans la main.

