Un mois après l'explosion à Beyrouth, Kantara fait sa rentrée au Liban

Un pays meurtri

Près de 208 morts et quelques 6000 blessés, 300 000 foyers détruits, 4 hôpitaux hors-service en pleine crise de COVID-19. 128 établissements scolaires endommagés, plus de 600 bâtisses historiques touchées, un patrimoine architectural et culturel en péril.

Voilà la terrible moisson du 4 août, l’explosion à Beyrouth qui comme le dit le président français, laisse un avant et après 4 août. L’avant, on le connaît avec un système politique accusé d'être pourri à la base et qui favorise le clientélisme. A quoi ressemblera l’après ? Est-il possible d’espérer des changements structurels dans une région où les enjeux géopolitiques sont bien plus grands que ce petit pays ? Les dirigeants libanais dans toutes les composantes lâcheront-t-ils du lest pour opérer ces réformes garantes de l’aide internationale pour remettre le pays sur ses pieds ?

Depuis le 4 août un ballet diplomatique se joue sur la scène libanaise

Aides humanitaire, technique et autres, affluent et ne passent plus par le gouvernement, mais plutôt par les O.N.G sur le terrain. Un terrain qui a vu des civils, jeunes et moins jeunes secourir, armés de balais. Une population en détresse, en l’absence des autorités publiques qui se sont contentées d’observer de loin sans jamais retrousser leurs manches.

Cette émission consacrée au Liban apporte des témoignages qui, s’ils restent pudiques, n’en demeurent pas moins déchirants.

À commencer par le cri de cet ancien haut fonctionnaire de l’État, Rizk Freiha, dont la fille Rita s’est retrouvée entre la vie et la mort.

« Lors de l’explosion, j’étais hors de Beyrouth. On n’a pas entendu la déflagration. On nous a dit qu’il y avait eu une explosion extraordinaire à Beyrouth. On a fait demi-tour et on est revenus à Beyrouth. Ma fille Rita était chez le coiffeur. Nous étions préoccupés. On a essayé de la contacter mais ça ne marchait pas. C’est à ce moment-là qu’on a senti que quelque chose n’allait pas. À Beyrouth il y avait un embouteillage fou. On nous a dit que ma fille était à l’hôpital. A notre arrivée, tout était abattu. On voyait les blessés, même des morts par terre. On voyait des médecins, des ambulances. On entendait des cris de malheur. On a marché sur le sang des gens. On n’a pas trouvé ma fille. On a fait tous les hôpitaux, 4 ou 5 fois. Pourtant elle était revenue à la maison. Après 14 h de recherches, j’avais perdu espoir. Je suis rentré dans ma chambre. J’ai pleuré. Ma fille a dû être opérée. Elle avait une plaie à la tête. Elle a perdu connaissance. Je suis très en colère. C’est la rancune ».

Patricia Haddad a perdu sa mère devant ses yeux

« Le 4 août, j’étais à l’hôpital orthodoxe pour assister mon oncle qui devait être opéré. Maman, inquiète, nous avait rejoints vers 17 heures. Un peu avant l’explosion nous étions dans la chambre et elle m’a dit qu’il y avait un incendie au port. J’ai invité maman à regarder par la fenêtre, je me suis dirigée vers la porte de la chambre pour inviter la cheftaine à faire de même, et puis plus rien.

L’explosion a eu lieu, nous nous sommes toutes retrouvées par terre, la cheftaine sur moi, ou moi sur elle, je n’en sais rien. Maman par terre, pleine de sang. Tout de suite la cheftaine été secourue. Nous, nous sommes restées là. Seules, toutes seules. Les minutes ont passé, les heures aussi, je n’en en sais rien. J’étais pleine de sang, ma mère aussi. Elle n’a pu être secourue que 23h30 à l’Hôtel-Dieu, mais c’était trop tard. J’ai été secourue vers minuit hôpital et j’ai su plus tard que la cheftaine non plus n’a pas survécu».

Quartiers de la vie nocturne, des créateurs et galeries d’art situé en face du port, Mar Mikhayel et Gemmayzé ont été totalement dévastés, attirant la voracité de promoteurs sans scrupules qui tentent de profiter de la détresse des familles. Du coup, les associations ou les paroisses et les donateurs se sont donné rendez-vous pour parer au plus urgent. Parmi elles, « Windows for Beyrouth » avec sa fondatrice Lara Moutin, experte en développement durable et chaîne d’approvisionnement Sa fondation est récente, abritée par la fondation Architecte de l’Urgence Française qui est spécialisée dans la reconstruction post-catastrophe.

L’objet de la fondation est simple : aider les familles sinistrées de Beyrouth à rentrer chez elles le plus vite possible de manière sécurisée. "Notre public sont les personnes aux revenus modestes, ou sans revenu, et les immeubles certifiés par les ingénieurs civils et les architectes. Nous allons les identifier et avec les autorités nous occuper des travaux à faire, niveau par niveau, les quantifier, évidemment contrôler les prix et faire exécuter les travaux par les artisans locaux qualifiés".

"Le but de notre approche et de faire coup double : c’est faire rentrer les gens chez eux, et en même temps développer l’économie locale en confiant le travail à des artisans locaux, correctement sélectionnés avec un cahier des charges extrêmement précis. Tous nos comptes sont contrôlés, et certifiés par les commissaires aux comptes indépendants"

C’est aussi le cas d’autres associations qui depuis la genèse volent au secours des autres comme « Offre joie » qui réunit de nombreux volontaires. Sa politique est non-confessionnelle, elle a été créée en 1985 et rassemble des volontaires de toutes les régions du Liban et ses amis du monde entier pour unifier le peuple libanais autour de ses valeurs qui sont l’amour, le respect et le pardon. L’association a effectué une évaluation des dégâts causés par l’explosion puis a développé un programme de réhabilitation d’urgence dans deux régions sérieusement endommagées.

6000 volontaires ont exprimé leur envie de participer à la reconstruction de la ville, ainsi qu’un comité d’ingénieurs et d’architectes pour participer aux évaluations des dégâts. Ils ont créée des équipes spécialisées en planning urbain, en espace de restauration commune, en accueil d’enfants affectés par le désastre, et enfin les dernières équipes en charge du tri des déchets et du recyclage.

Les musées ne sont malheureusement pas en reste, comme le musée Sursock. La façade principale et la façade arrière construites en verres ont été soufflées. Sur son passage, le souffle a balayé des cloisons, détériorant certaines œuvres comme les tableaux, abîmés par les éclats de verre.

Plus 15 milliards de dollars de dégâts.

A ce jour, les dégâts sont évalués à plus de 15 milliards de dollars.

D’où la nécessité de l’aide, et des secours. La communauté internationale s’est donc mobilisée.

Après Emmanuel Macron c’était au tour de l’ancien président brésilien Michel Temer d’atterrir à Beyrouth avec des aides du gouvernement de son pays qui a expédié 6 tonnes de marchandises et de médicaments, 4 autres tonnes parviendront par voie maritime depuis le Brésil

Tous ces événements consacrent une crise économique des plus aiguës.

Le 4 août changera-t-il quelque chose au Liban ?

Sibylle Rizk est directrice des politiques publiques au sein de l’O.N.G Kulluna Irada. Cette organisation spécialisée dans la réforme politique est financée par des libanais, y compris des membres de la diaspora.

Selon elle, « Sur le plan économique l’après 4 août est bien sûr catastrophique, mais c’est une catastrophe qui en amplifie une autre, économique, et financière qui était antérieure, et qui était tout aussi importante. Aujourd’hui les 2 additionnées laissent un pays en lambeaux, sans État pour ramasser les morceaux et recoller la société pour la remettre en ordre de marche et recréer une économie.

Cela signifie qu’il y a une population totalement appauvrie, le chômage massif, l’émigration est amplifiée aujourd’hui par le sentiment de désespoir, et la perte même du sentiment de sécurité, alors que le problème principal était l’absence de travail, d’emploi, et l’absence de circuit monétaire et financier en mesure d’absorber les aides internationales.

Un exemple : si une aide financière est attribuée au Liban, par quel canal doit-elle passer, par quelle banque et à quel taux ? Tout ceci nécessite d’assainir les finances publiques, d’assainir le secteur bancaire, d’assainir la banque centrale pour repartir sur des bases saines. Aujourd’hui les pertes sont énormes, il faut les traiter, ce n’est pas encore le cas, nous sommes dans une politique de déni. Depuis le 4 août le gouvernement a rendu son tablier.

L’échiquier politique

Le tribunal international a rendu sa sentence pour l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais Rafiq Hariri, accusant un membre du Hesbolah. Depuis l’accord de paix entre les Émirats Arabes Unis et Israël, le secrétaire d'État des États-Unis Mike Pompeo prépare le terrain pour la paix avec le Soudan, tandis que David Hale, l’émissaire américain au Moyen-Orient a déclaré que son pays collaborera avec un gouvernement qui, avec ou sans Hesbolah, aurait l’aval du peuple libanais. Un peuple qui ne sait plus à quel saint se vouer et qui actuellement ne souhaite plus que sa sécurité, une fin de mois décente, sa survie, et enfin savoir à quelle sauce il sera mangé.

Décryptage de la situation géopolitique dans le bassin méditerranéen avec le politologue Joseph Bahout, et le rédacteur en chef de L’Orient-Le jour, Elie Fayad

Peut-on attendre un après 4 aout ?

Elie Fayad : En effet la question se pose. L’énormité de ce qui s’est produit le 4 août donne à penser qu’en effet on estimait facilement y aurait un avant et un après 4 août. Malheureusement, on constate aujourd’hui des tractations notamment autour de la formation du prochain gouvernement, mais aussi dans la façon dont les responsabilités politiques sont envisagées, montrent que, hélas, cela ressemble à l’avant. Pour beaucoup de gens nous sommes malheureusement face au même marasme. Toutefois, le 4 août et son traumatisme marquent une rupture énorme en raison de ce qu’ils ont vécu, au niveau populaire, au niveau social. Je crois qu’il y aura effectivement un avant et un après pour toute cette partie-là de la population libanaise

Joseph Bahout : Je crois que selon la classe politique, il y a une sorte d’effet d’aubaine. Ils considèrent peut-être même que l’aide internationale est une bouée, ou un ballon d’oxygène pour continuer le même jeu.

Je dirais que le Liban été volontairement négligé par l’ensemble ou par toute une partie de la communauté internationale à dessein. C’était une sorte de message exprimé par exemple lors de la visite du ministre français des affaires étrangères lorsqu’il a dit « aidez-nous à vous aider » qui a consisté à dire au libanais « si vous continuez comme ça vous allez sombrer tout seuls ».

Le choc du 4 août a fait qu’il y a eu un regain d’intérêt pour le Liban, et le problème c’est que la classe politique tend à considérer que ce regain d’intérêt humanitaire , cette sympathie momentanée qui est due au choc, au traumatisme, vaut chèque en blanc pour continuer à faire les mêmes jeux, et certains se prennent à espérer que l’aide internationale purement humanitaire va se transformer en aide structurelle qui va renflouer le système politique économique et financier qui était en train de couler avant le 4 août.

Elie Fayad : Il y a, à mon avis, une nuance à introduire concernant la France dans le cadre du jeu et de l’épreuve de force géopolitique en cours aujourd’hui dans la région dont le Liban fait partie. En effet il y a une espèce de négligence à l’égard du Liban, à dessein, quels que soient les acteurs en général, tels les États-Unis ou les pays du golfe, c’est-à-dire les bailleurs de fonds traditionnel du Liban.

Une lassitude à l'égard du Liban

En effet on a observé depuis un certain temps chez eux un certain éloignement, une certaine indifférence, une certaine lassitude, il faut appeler les choses par leur nom, une certaine lassitude donc à l’égard de ce qui se passe au Liban. Dans le cas de la France, la tendance aussi était en quelque sorte à la lassitude, sauf que la France présente aujourd’hui un schéma qui par rapport aux autres acteurs, notamment les acteurs du groupe de soutien pour le Liban, est celui qui réuni le plus de monde, rassemble le plus de possibilités d’entente autour du Liban et à l’intérieur du Liban.

Mais ce qui est terriblement triste c’est que chaque fois qu’on parle de coopération internationale, on parle quasiment de mendicité, on dirait que nous sommes incapables de parler de collaboration entre pays. On va juste parler de l’argent dont on a besoin

Joseph Bahout : Juste pour revenir sur ce que ce que dit Elie, en fait c’est un peu en cela que probablement à la fois la population libanaise et la classe politique ont peut-être mal compris le message d’Emmanuel Macron lorsqu’il est arrivé à Beyrouth.

Je mets de côté les questions de gouvernement national, de pacte politique et cetera… Mais le président Macron avait été très clair à l’arrivée en disant qu’il y avait trois temps. Un premier temps, celui de la sympathie, de l’aide d’urgence, venir au secours d’un ami qui tombe. C’est le sens de la réunion du groupe international de soutien qui il y a eu à Paris après son retour de Beyrouth, et qui a permis de collecter 275 millions de dollars. Le deuxième temps, le président Macron a été très clair sur la nécessité de faire la lumière sur les raisons de l’explosion pour plusieurs raisons. D’abord parce que des Français sont morts dans cette explosion, et qu’en France le droit permet au procureur général d’ouvrir une enquête sur la mort de ressortissants français dans le monde. Mais c’était pour lui un moyen aussi de dire « attention, pas question d’édulcorer les responsabilités, on veut connaître la lumière sur cette affaire », et cela est encore aujourd’hui en jachère. Troisième point, Macron a dit « attention, la sympathie immédiate, le sursaut de sympathie, de secours et de soutien doit être accompagné de réformes structurelles. Faute de quoi toute la sympathie que vous voyez se déployer aujourd’hui ne vous aidera pas à sortir ». Le problème c’est que comme à chaque fois, les libanais, soit ne veulent pas entendre, soit veulent entendre que la partie qui les intéresse. Donc ils ont vu dans cette ouverture, et c’est ça qui est très cynique de la part du pouvoir, ils ont vu une fissure dans l’actuel l’isolement du Liban.

BUSINESS AS USUAL !

Nanette Ziadeh: C’est malheureusement « business as usual », et on assiste en ce moment une réelle redistribution des influences dans le bassin méditerranéen, avec un certain retour en force de la France, pendant que la Turquie tente d’imposer une nouvelle hégémonie et que Erdogan met en garde la Grèce.

Aujourd’hui, hormis les ressources en énergie, que se dispute-t-on chez nous, dans cet imbroglio qu’est le bassin méditerranéen ?

Elie Fayad : en fait il y a dans la région différentes batailles, différents conflits, différentes guerres. On sent aujourd’hui dans l’absolu que l’empire iranien est peut-être un peu sur le déclin. Ça prendra peut-être des années, je n’en sais rien mais depuis la mort de Suleyman, il y a quelque chose qui a bougé, et en face il n’y a pas eu, en tout cas jusqu’ici, la riposte immédiate au même niveau. Donc on peut considérer que quelque chose est en train de reculer dans cette empire iranien et que quelque chose est en train d’avancer non pas directement sur le même espace exactement, mais à côté. Je ne dirais pas que nous allons à nouveau vers l’empire Ottoman, ce n’est pas ça la question, mais il y a d’autres enjeux en Méditerranée orientale, à côté bien entendu du gaz, à côté de l’affaire libyenne et du conflit avec la Grèce, du conflit avec l’Égypte. Il y a aussi les intérêts de la France et ceux de la Russie, tout se précipite en ce moment, tout se dessine en quelque sorte. Il est clair aujourd’hui que c’est quelque chose qui est en gestation et qui est assez énorme en fait, mais le Liban n’est pas vraiment central dans cette histoire-là.

France-USA, match au sommet

Est-ce qu’on peut réellement parler d’axe franco-américain aujourd’hui ? Non. Je crois au contraire qu’on a rarement assisté à une telle divergence, je ne dirais pas de fossé entre les deux postures, ne serait-ce que sur la question iranienne et sur d’autres questions aussi. Il y a aujourd’hui par exemple une sorte de bonne entente entre la Turquie et les États-Unis que ce soit sur des questions relatives au Nord. Ce n’est pas le cas avec la France. Et ce n’est un secret pour personne que les embrassades ou des accolades excessives entre Trump et Macron, masquent quand même une irritation très grande et une grande différence d’appréciation sur la question iranienne en particulier, qui est, à mon sens, encore l’épicentre de la fabrication des conflits et de leur résolution dans la région en tout cas en ce qui nous concerne.

L’échiquier méditerranéen

Il y a des conflits qui sont en train de s’éteindre, heureusement ou malheureusement, le conflit syrien est en train de s’éteindre. Il va prendre peut-être d’autres formes. Il y a le conflit libyen qui est en train de devenir un entonnoir des conflictualités de la Méditerranée. Il y aura peut-être demain des questions dans le Golf qui vont s’ouvrir comme la question iranienne.

Donc il y a une redistribution des cartes, une redistribution des points de tension de la région, et ce n’est pas à chaque fois qu’il y a redistribution des points de tension dans la région qu’il faut que les libanais pensent que c’est leur affaire parce qu’ils se regardent tout le temps le nombril.

Certes, il y a des problèmes libanais qui sont le reflet et la caisse de résonance des conflits régionaux. Mais il y a des questions purement libanaises qu’il faut traiter entre libanais, comme par exemple les questions économiques, les questions financières, les questions de reprise, les questions d’égalité sociale, de pacte national. Ces questions-là sont libanaises. Ce ne sont pas Macron, Trump, Erdogan et Mohamed ben Salmane qui vont refaire un pacte national libanais. Et s’ils le font, encore une fois je peux vous assurer que dans 15 ans il volera en éclats parce que justement il ne sera pas « made in Liban ».