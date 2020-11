Kantara: le métier d'enseignant en Méditerranée

« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser". Mandela. Ce nouveau numéro de Kantara est consacré au métier d’enseignant dans le bassin méditerranéen, un métier noble, passionnant, exigeant. Les témoignages des différents invités montrent qu'il reste avant tout une vocation.

Mais les enseignants ont de nombreuses responsabilités : ils transmettent les valeurs de la société à leurs élèves qui leur permettent de vivre ensemble et d’être les citoyens de demain. Les difficultés sont pourtant nombreuses et les conditions de travail pas toujours favorables, malgré cela les enseignants sont engagés dans quelque chose de plus grand. C’est ce que confirment tous les invités interrogés par tous les producteurs de Kantara, fruit d'une large coopération Méditerranéenne

Y a t'il un avant et un après Samuel Patty

La décapitation du professeur d’histoire par un terroriste islamiste d’origine tchétchène a provoqué une vague d’émotion, d’indignation et de colère. Profondément meurtrie par l’assassinat de Samuel Paty le vendredi 16 octobre au soir, la France lui a rendu hommage le lundi 2 novembre 2020.

Cet hommage a largement dépassé les frontières françaises. De nombreux pays, ont également rejoint ce moment solennel par une minute de silence. Après les manifestations de soutien et de protestation et l’hommage national, comment la communauté enseignante perçoit sa mission ?

Réponse de Jean Marc Pouponni, Professeur d’histoire Géographie dans un lycée d’Ajaccio, interrogé par Pierre-Louis Sardi , pour France Bleu RCFM

Quel enseignement au Liban ?

Valerie Cachard, Carole Charabati et Rita Husseini, 3 enseignantes libanises, nous livrent leur vision du métier au vu du nouveau mode d'apprentissage et de la crise financière qui sévit au Liban

Un métier méritoire et pas toujours facile

L'enseignant fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter la personnalité de chaque élève, la liberté d'opinion et les principes de la laïcité.

Pour en savoir plus sur les enjeux, les responsabilités et les exigences du métier d'enseignant, Dina Abdelmeguid a rencontré Marwa Zanned maîtresse au cycle primaire et Marwa Abdallah enseignante au cycle collège/lycée du Caire, en Egypte

Révolution...technologique et enseignement en Tunisie

La technologie est en passe de révolutionner tous les aspects de notre vie, dont l’éducation. Le vaste choix de technologies éducatives disponible aujourd’hui – entre les applications, les plateformes, la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (AI) – a de quoi faire tourner la tête des enseignants.

Ce qui n’est pas le cas de l’institutrice tunisienne Yasmine Sakli, maîtresse dans une école primaire à Sayada, dans le gouvernorat de Monastir, qui vient d’être récompensée du Trophée de la Meilleure institutrice du monde « Global Teacher Award 2020 », parmi des instituteurs issus de 110 pays.

Ce prix qu’a obtenu Yasmine Sakli est le fruit de son projet intitulé ” nos élèves lisent “, qui consiste à intégrer des contes dans toutes les matières à l’aide de la technologie moderne (l’ordinateur). Les effets sonores, les gestes et le mixage de son avec l’image seront ajoutés aux textes.

Le ministre tunisien de l’Éducation, Fathi Salwati l’a reçu, le 2 novembre. Fier qu’une femme tunisienne obtienne une telle récompense internationale, le ministre s’est engagé à soutenir Yasmine Sakli et à rendre son expérience accessible au grand public.

Portrait d'un enseignant au Maroc

Nadira belkhoutout nous propose le portrait de Tarik khomsi qui nous parle de sa carrière dans l’enseignement

Le "e-learning", alternative viable au système éducatif en Palestine ?

Partout dans le monde, la crise sanitaire liée au Coronavirus a contraint des centaines de millions d'étudiants à rester chez eux. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture (UNESCO), environ 300 millions d'élèves dans le monde sont rentrés chez eux en raison des fermetures d'écoles par les autorités de plus de 30 pays à travers le monde.

La plupart des écoles privées et publiques en Palestine ont présenté aux élèves des mesures de précaution pour assurer la poursuite de l'enseignement. Les profs des écoles privées ont presque quotidiennement recours à Skype pour dispenser des cours aux élèves. Violette Rafidi de RPI a interviewé la professeur Sylvia Nassar

