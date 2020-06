Kantara : le temps du déconfinement

La "Déclaration du Caire"

Italie, France, Allemagne, Russie, Turquie, mais aussi Émirats arabes unis. Le sol libyen est devenu, avec les années, le centre de convergence d'une multitude de puissances internationales.

Si les intérêts divergent selon les forces en présence, toutes désirent peser de leur poids dans le conflit et faire entendre leur voix. Mais en cas d’escalade l’Egypte, pays voisin direct, sera le plus premier touché.

De multiples projets de trêve et tentatives de relance des négociations de paix ont déjà échoué pour la Libye. Pourtant le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a présenté, samedi 6 juin, une nouvelle initiative de paix pour la Libye en proposant, aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est du pays, la création d'un conseil élu et l'instauration d'un cessez-le-feu à partir du lundi 8 juin.

L'initiative, baptisée la "Déclaration du Caire", réclame le retrait des "mercenaires étrangers de tout le territoire libyen", le "démantèlement des milices et la remise des armes".

L’initiative ouvre-t-elle la voie à la formation d'un conseil présidentiel élu en Libye?

Parviendront-ils à un cessez-le-feu? S'inquiète le politologue Essam Abdelfattah interrogé par Dina Abdel Meguid de Radio le Caire

Hymne à la vie

“La Tunisie est désormais presque indemne du coronavirus”. Ce sont les propos de Abdellatif Mekki, le ministre tunisien de la Santé, mardi 2 juin 2020, invitant à la reprise progressive de la vie sociale et économique dans le pays.

En effet, la troisième étape du plan national de confinement ciblé, s’est achevée le 14 juin dernier en Tunisie, suivie par l'augmentation de reprise progressive des activités à 100%.

Mayada SHILI nous propose une interview de Ridha Souabni, le directeur de la Galerie Saladin à Sidi Bousaid, une des premières qui ont rouvert leur porte. Elle abrite jusqu’au 30 juin l’exposition « Hymne à la vie » de l’artiste calligraphe Tahar Aouida.

Chanson d’après

Chanson d'après est le titre de la chanson du groupe corse I Muvrini, qui pendant le confinement a mis en réseau des milliers de chanteurs et des musiciens du monde entier. Depuis chez eux, tous ont bénévolement interprété le message destiné à éveiller les consciences sur les enseignements à tirer de l’épidémie de Covid 19.

Chanson d’après, ce sont des milliers d’anonymes que l’on peut ainsi retrouver sur la plateforme YouTube, des anonymes séparés par la distance mais réunis le temps d’une chanson autour d’un thème « Pour garder le meilleur, il faut le donner aux autres »

Chanson d’après, ces milles et une voix, chanson sortie le 12 juin et pour en parler, Pierre-Louis Sardi a rencontré Jean-François Bernardini, l’un des chanteurs d’I Muvrini .

Pour voir et écouter la Chanson d'après, cliquez ici

Emergency au Liban

Pendant que les contours de la mode se redéfinissent les créateurs libanais émergents innovent pour perdurer.

Eric Ritter à la tête de la marque Emergency room témoigne.

