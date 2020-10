Kantara: zoom sur Arte Mare

Au sommaire de cette nouvelle édition : notre débat organisé le 10 octobre 2020 dans le cadre du 38ème festival du film méditerranéen Arte Mare à Bastia, et consacré à la photographie. Entre l'art et l'information, quel est son rôle dans la société ?

38 bougies pour Arte Mare

Depuis toutes ces années Arte mare a tissé des liens entre la culture corse et les cultures méditerranéennes voisines. Cette ADN, nous la partageons totalement à RCFM et donc à Kantara , l’émission que nous réalisons depuis plus de 20 ans en compagnie des pays qui sont à présents nos partenaires et nos amis, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, la Palestine, l’Espagne, et la Tunisie et le Liban.

La Méditerranée, source de récits, de contes, de légendes, d’histoires et d’images

L’image c’est le thème qui nous a réunit sur la scène du théâtre municipal de Bastia, en dépit d’un contexte sanitaire qui incite à rester loin, à garder ses distances, et avancer masquer.

Œuvre d’art ou photo reportage, la photographie en vue dans nos sociétés

Marcel Fortini, Pierre-Louis Sardi, Tony Viaccara et Nanette Ziade - Kantara

Un débat riche de point de vue en compagnie de Marcel Fortini, (directeur du centre méditerranéen de la photographie), de Jean-André Bertozzi (photographe et réalisateur, spécialisé dans la photographie d’architecture et d’inventaire des Monuments historiques. Il anime également des ateliers de pratique artistique en milieu scolaire et universitaire), Tony Viacara, (photographe bastiais, spécialisé dans la photographie sous-marine, il a réalisé de très nombreux reportages dans le monde entier pour des agences de presse… il est aussi membre du jury qui cette année a décerné le premier prix Kantara de la photographie et qui avait pour thème «Les fleuves de la Méditerranée»), et de Marco Castelli (photographe professionnel italien, lauréat du prix Kantara de la photographie, et visite au festival Arte Mare pour y remporter son trophée)

Jean-André Bertozzi, Linda Piazza (traductrice) pour Marco Castelli - Kantara

La photo est-elle perçue de façon différente, selon les différentes cultures, les différentes régions du globe, et de la Méditerranée ? Quelle est sa place depuis la révolution numérique et l'arrivée des smartphones ? Pour y répondre, écoutez Kantara ici