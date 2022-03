L'accueil des réfugiés ukrainiens en Vaucluse s'organise

Plus de 800.000 Ukrainiens ont déjà fui leur pays et ce chiffre gonfle d'heure en heure. Pour le moment, quelques centaines de réfugiés sont arrivés en France. Sur le terrain, les collectivités, les associations, les particuliers aussi proposent leur service pour en accueillir. En Vaucluse, de nombreuses initiatives ont été lancées. La présidente du Conseil départemental, Dominique Santoni, estime que "le Vaucluse doit prendre sa part".

"On ne peut pas laisser ces gens-là dans l'état où ils sont. C'est épouvantable. Ils ont tout perdu, donc oui on accueillera des réfugiés en Vaucluse s'ils le souhaitent" explique l'élue. Le Département recense actuellement les bâtiments vacants qui lui appartiennent, comme les mairies, à l'appel de l'association des maires de Vaucluse. Son co-président, Jean Lovisolo raconte que "ça partait un peu dans tous les sens, mais tout est désormais sur les rails".

De nombreuses mairies relancent les logements mis à disposition par des particuliers

À Carpentras, si vous avez une chambre ou un logement vide, la mairie a mis en ligne un formulaire sur son site internet. Vous serez contacté "en cas de besoin, selon les demandes recensées". À Saint-Saturnin-lesAvignon ou Cavaillon, vous contactez la mairie par mail, et à Gordes, c'est le CCAS qui fait les comptes. Autant de mairies où sont par ailleurs organisées des collectes de dons.

Une réunion est aussi prévue à l'Isle-sur-la-Sorgue pour coordonner la solidarité. À Avignon, les discussions sont en cours avec les services de l'État pour savoir comment organiser l'accueil des réfugiés. C'est la préfecture en effet qui chapeautera tout et fera le lien entre l'offre de logements et les besoins des Ukrainiens.

Les bailleurs sociaux ont aussi été sollicités par le Département. Grand Delta Habitat fait les comptes. Vallis Habitat les a déjà faits et propose une liste d'un peu plus de 150 logements, des maisons et des appartements, surtout à Avignon et dans les alentours, mais aussi à Carpentras, Orange et Cavaillon. Le directeur général, Lucas Beaujolin "attend désormais un retour des services de l'État. Nous leur avons fourni un état des lieux de ce que nous pouvons proposer". Michel Gontard, le président de Grand Delta Habitat estime lui qu'accueillir les réfugiés a toujours fait partie de l'ADN du bailleur. Il évoque les rapatriés d'Algérie, les Boat People ou les immigrés d'Europe de l'Est.