"L'accueil est superbe mais mes pensées sont souvent en Ukraine", Kateryna, réfugiée à Chef-Boutonne

Kateryna et ses deux enfants ont fui l'Ukraine au début de la guerre et sont accueillis depuis début mars chez un couple de Chef-Boutonne, dans les Deux-Sèvres.

Ils se connaissent depuis 2003. Kateryna alors étudiante ukrainienne séjourne plusieurs fois chez les Balland, à Chef-Boutonne, à l'occasion d'échanges en lien avec l'association Amitiés sans frontières. Aujourd'hui, Kateryna est de retour, dans un contexte bien plus dramatique. Cette mère de famille âgée de 38 ans a fui Kiev, la capitale de l'Ukraine, avec ses deux enfants de 3 et 6 ans à cause de la guerre.

"L'accueil est superbe mais mes pensées sont souvent en Ukraine", raconte Kateyrina. Surtout que son mari, Sacha, est encore sur place. "Les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays. Je m'inquiète tout le temps". Cette Ukrainienne est partie de Kiev dès le début de l'invasion russe. "On a pris deux sacs à dos, deux sacs de couchage, le matelas et la tente au cas où".

C'est dur, surtout que je ne peux rien faire, je ne peux pas influencer cette situation

Devant un ordinateur posé sur la table du salon, la jeune femme continue de travailler à distance pour les magasins Auchan. Elle commence à regarder des émissions sur la guerre seulement depuis deux jours. "C'est dur, surtout que je ne peux rien faire, je ne peux pas influencer cette situation. Dans la nuit, je commence à pleurer", raconte-t-elle les larmes aux yeux.

Heureusement dit-elle, "mes deux enfants n'ont pas vu vraiment la guerre. On est partis assez tôt". Depuis une semaine Ivanna, 6 ans et Nazariy, 3 ans, sont scolarisés à l'école de Chef-Boutonne.

Aurélie Voix, directrice de l'école de Chef-Boutonne et Cindy Bourdin maîtresse des tout-petits petite section. © Radio France - Noémie Guillotin

Des comptines en ukrainien à l'école

"Dans la classe, on a fait tout un travail avec les enfants pour pouvoir accueillir Nazariy dans les meilleures conditions possibles", indique Cindy Bourdin, maîtresse des tout-petits et petite section. Travail autour du vivre ensemble. L'institutrice met aussi des petites comptines ukrainiennes "déjà pour faire découvrir aux autres enfants qu'il y a plusieurs langues qui existent. Et puis c'est rassurant pour cet enfant d'entendre à un moment dans la journée sa langue maternelle. On le lit sur son visage".

Deux autres enfants ukrainiens sont attendus dans l'école cette semaine. "Nous avons la chance d'avoir une structure qui s'appelle le Casnav (Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés) qui va nous aider à l'intégration de l'enfant dans sa classe d'âge", précise Aurélie Voix, la directrice l'école. "C'est important de les scolariser en France assez rapidement pour leur permettre de s'échapper de ce climat très insécure dans lequel ils vivaient jusqu'à maintenant", poursuit-elle.

Même si les choses se passent bien en Deux-Sèvres, Kateryna la maman a un espoir : "que ça se termine le plus vite possible mais avec les dirigeants de l'Ukraine, pas de la Russie. Si ça se termine sous la dictature de monsieur Poutine c'est impossible qu'on revienne. Pour nous et pour les enfants surtout".