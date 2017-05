États-Unis : l'administration Trump enterre le programme anti-obésité de Michelle Obama

Initié en 2012 par l'ex-première dame des États-Unis, le programme anti-obésité incitait les écoles à adopter de meilleurs standards nutritionnels pour lutter contre l'obésité chez les enfants. Ce lundi, l'équipe du nouveau Président Donald Trump a annoncé la fin de cette mesure.

Le gouvernement américain vient de mettre un frein au programme initié par Michelle Obama afin de promouvoir des repas plus sains dans les cantines scolaires. Dans le cadre d'une loi adoptée en 2012, le projet avait pour but de réduire le sel, les graisses et le sucre dans les assiettes des enfants en échange de subventions gouvernementales. Cette réforme faisait partie des accomplissements les plus remarqués de l'ancienne première dame.

Pour "éviter le gaspillage"

Mais ce lundi, le ministère de l'Agriculture a officialisé son annulation. Selon Sonny Perdue, revenir sur le plan de Michelle Obama offre aux écoles américaine une "plus grande souplesse" et permet d'éviter le gaspillage des aliments les moins appétissants servis dans le cadre de ce programme.

Si les enfants ne mangent pas la nourriture, et que ça se retrouve dans les poubelles, ils ne reçoivent aucune nutrition, compromettant ainsi l'intention du programme" - le ministre américain de l'Agriculture

Le département de l'Agriculture a précisé que ces exigences nutritionnelles auraient coûté 1,2 milliard de dollars aux districts scolaires et aux États durant les cinq dernières années.

Un jeune américain sur six âgé de 2 à 19 ans est en surpoids ou obèse, selon les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Toujours ce lundi, une étude de l'Université américaine Johns Hopkins suggère que des dizaines de milliards de dollars pourraient être économisés si les enfants américains faisaient davantage de sport.