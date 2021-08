Afghanistan : le désespoir d'un réfugié installé à Nancy

Il vit très douloureusement le retour des talibans dans son pays, l'Afghanistan où habitent encore ses parents. Yacob Achakzai demeure à Nancy depuis onze ans et étudie le droit. "On revient 20 ans en arrière, l'Afghanistan c'est fini", se désole-t-il.

Yacob Achakzai est étudiant en droit à Nancy et vit très douloureusement le retour des talibans en Afghanistan, 20 ans après avoir été chassés du pouvoir. Il prépare actuellement la soutenance de son mémoire de Master mais ses pensées sont ailleurs, lui qui est originaire de Kandahar - la deuxième ville afghane tombée aux mains des islamistes le 13 août - et dont la famille habite toujours là-bas.

"C'est compliqué de communiquer car internet ne marche pas bien", confie le président de l'Amicale franco-afghane de Nancy. "De temps en temps, je parle avec eux. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas sortir de la maison. Il y a la guerre partout dans les rues."

Yacob Achakzai, 33 ans, aujourd'hui réfugié politique, a connu plus jeune l'Afghanistan sous le régime des talibans. "J'ai grandi dans la guerre, j'ai vu les talibans quand j'avais 10-11 ans. On avait tout le temps peur, il fallait mettre un turban et s'habiller comme les talibans. Il n'y avait pas la liberté, on avait droit de rien."

On va recommencer malheureusement tout à zéro. Ça va redevenir la charia, la loi des talibans. Ça va être encore pire, vous ne pouvez pas imaginer

Alors que des milliers de personnes tentent désespérément de fuir l'Afghanistan et que les vols commerciaux ont été annulés au départ et vers la capitale Kaboul, Yacob Achakzai nourrit peu d'espoir : "Les armées étrangères sont parties, même le président afghan est parti. Les Français sur place vont rejoindre la France. Les étrangers, comme les Américains, vont retourner dans leur pays. Et on laisse l'Afghanistan comme ça ! C'est trop tard ! Les talibans sont là, c'est trop tard !"

Des sanglots dans la voix, Yacob ajoute : "On pense à notre famille, c'est notre pays. C'est fini, fini l'Afghanistan... On ne s'attendait pas à ce que la communauté internationale nous laisse comme ça ! Après 20 ans de guerre, là c'est fini."