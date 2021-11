Allemagne : le projet de légalisation du cannabis divise la société

L'Allemagne en passe de concurrencer les Pays-Bas ? La future coalition au pouvoir veut légaliser le cannabis, une mesure susceptible de rapporter des milliards d'euros à l'Etat mais qui suscite l'inquiétude d'addictologues et de syndicats policiers.

Cette libéralisation, qui ferait de l'Allemagne le deuxième pays de l'Union européenne après les Pays-Bas à choisir la voie de la vente encadrée, est une des mesures-phares du contrat de coalition, dévoilé mercredi, des trois partis (SPD, Verts et libéraux) qui vont succéder à Angela Merkel dans les toutes prochaines semaines. Le cannabis serait vendu dans des magasins agrées. L'Allemagne dispose déjà d'une législation moins restrictive que nombre de ses voisins européens, avec la possibilité dans certaines villes comme Berlin de détenir quelques grammes pour sa consommation personnelle. L'usage de cannabis à des fins thérapeutiques a également été autorisé en 2017.

Protéger la santé des consommateurs

Les futurs lieux de vente, pourraient être des tabacs, "coffee-shops" ou pharmacies. Le chantier est désormais sur de bons rails, notamment pour des raisons de santé publique, plaident les trois partis. Le cannabis vendu dans la rue est en effet souvent coupé avec d'autres substances telles que de la laque, du sable ou encore du Brix, un adhésif de synthèse destiné à gonfler artificiellement le poids de l'herbe. Les autorités sanitaires s'alarment en outre de la circulation de nouveaux cannabinoïdes de synthèse disposant d'un taux de THC très élevé qui fait des courir des risques sanitaires, en particulier aux plus jeunes.

Une manne pour les caisses de l'Etat

Le cannabis en vente libre pourrait aussi représenter une manne pour les caisses de l'Etat et se muer en "or vert" comme au Canada ou dans les Etats américains qui autorisent un usage récréatif du chanvre. Une récente étude a estimé à environ 4,7 milliards d'euros les gains pour les finances publiques du cannabis légalisé. Une taxe sur le cannabis identique à celles sur le tabac ou l'alcool rapporterait à elle seule 1,8 milliard chaque année. Des économies d'environ un milliard d'euros pourraient en outre être réalisées sur les poursuites pénales visant consommateurs et petits dealers, selon cette étude, qui évalue à environ 27.000 le nombre d'emplois créés par la légalisation.

De nombreux opposants à la légalisation

Mais la légalisation conserve de nombreux adversaires en Allemagne. Stephan Pilsinger, porte-parole de la CDU dans la lutte anti-drogues, accuse ainsi la coalition de mener une "expérience sur la santé de notre société et de nos jeunes". Des syndicats de policiers disent eux redouter une "banalisation de la consommation de cannabis". Des addictologues mettent eux en garde contre l'impact éventuel sur la santé mentale des plus jeunes et les risques de cancer.