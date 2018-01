Jean-Christophe Revol, le mari de l'alpiniste drômoise, relaye une campagne de collecte de fonds pour récolter 50.000 euros afin de la secourir. Sa femme et son compagnon de cordée étaient ce jeudi en grande difficulté dans la descente du Nanga Parbat.

D'après le mari de l’alpiniste drômoise Elisabeth Revol, domicilié à Saoû, cette dernière était ce jeudi en grande difficulté, avec son compagnon de cordée le Polonais Tomek Mackiewicz, dans la descente du Nanga Parbat (8126 m) dans l'Himalaya.

Son compagnon de cordée en danger

Elisabeth Revol et Tomek Mackiewicz auraient gravi le Nanga Parbat, au Pakistan, ce jeudi 25 janvier. Lors de la descente, l'alpiniste polonais souffrait de graves gelures et de cécité des neiges, une cécité temporaire causée par l’exposition non protégée des yeux au rayonnement ultraviolet du soleil.

Une collecte de fonds sur internet pour les secourir

Une opération de secours est en train de se mettre en place explique le mari d'Elisabeth Revol qui ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Une campagne de collecte de fonds a été mise en place sur internet pour pouvoir financer les secours.

Elle vise à récolter 50.000 euros, nécessaires d'après l'entourage pour leur porter secours.