L'amour à la Française passe par les canons Caesar de Roanne selon l'Ukraine

Le clip diffusé sur le compte Twitter du ministère ukrainien de la Défense est sans doute la version la plus originale de toutes les suppliques de Kiev pour augmenter l'aide occidentale dans son combat contre la Russie. "Les gestes romantiques prennent diverses formes", peut-on lire dans le clip alors que défilent des images de roses, de chocolat, de nuit tombante sur la Seine avec la tour Eiffel en arrière-plan. "Mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs, rien ne vaut de l'artillerie de 155 mm auto-propulsée et hautement mobile", poursuit le film de 41 secondes sur des images de canons Caesar.

Le président français Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière que Paris envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine, en plus des 18 déjà livrés.

Ces canons sont assemblés dans l'usine Nexter de Roanne qui compte 1.480 salariés. Lors de sa visite du site roannais en février 2022, Jean Castex, alors premier ministre, avait annoncé un contrat de fabrication de 33 canons Caesar nouvelle génération, et la rénovation de 76 de ces engins déjà en service .

D'après le classement établi par le Kiel Institute for the World economy, la France n'est qu'en 11e position pour le soutien militaire à l'Ukraine avec 233 millions d'euros d'aide depuis début 2022, contre 25 milliards pour les Etats-Unis, 4 milliards pour le Royaume-Uni, 1,8 milliard pour la Pologne et 1,13 milliard pour l'Allemagne.

