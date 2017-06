Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, est mort

L'ex-chancelier Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est mort vendredi à 87 ans, selon le quotidien Bild dont la direction était très proche de cette figure de l'histoire de l'Allemagne contemporaine.

L'ex-chancelier Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est mort vendredi à 87 ans, selon le quotidien Bild dont la direction était très proche de cette figure de l'histoire de l'Allemagne contemporaine. Il est décédé "ce matin dans sa maison de Ludwigshafen", dans le sud-ouest du pays, a indiqué le journal.

Helmut Kohl restera dans les mémoires comme l'homme de la réunification allemande, en 1990. Il avait été seize ans au pouvoir, de 1982 à 1998, contribuant avec le président français de l'époque, François Mitterrand, à ancrer l'amitié franco-allemande dans l'Europe.

Avocat passionné de l'intégration européenne, il avait fortement contribué à imposer la création de l'euro. L'actuelle chancelière, Angela Merkel, lui doit en partie son parcours en politique car c'est lui qui l'avait extraite de l'anonymat en lui demandant de rejoindre son gouvernement après la chute du Mur de Berlin, en novembre 1989.

François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main, le 22 septembre 1984 à Verdun © AFP - MARCEL MOCHET

En France, les ministres notamment ont réagi sur les réseaux sociaux. A l'image de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur Twitter : ""Hommage et immense respect pour le chancelier Helmut Kohl."

"Helmut Kohl voulait la réunification de l'Allemagne et l'unité de l'Europe. La première est acquise, la deuxième viendra, nous le croyons", a réagi sur Twitter François Bayrou, le ministre de la Justice.

Réaction également du ministre l'Economie, Bruno Le Maire : "Très ému par la disparition de Helmut #Kohl, père de la #réunification allemande et grand Européen. Homme de paix et ami de la France"

A droite, Jean-Pierre Raffarin a réagi : "Un homme de Paix. Souvenirs inoubliables de sa venue à La Rochelle."

A l'étranger, l'ancien président américain George H.W. Bush a rendu vendredi un hommage appuyé à l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, saluant "un vrai ami de la liberté" et "l'un des plus grands leaders de l'Europe d'après-guerre".

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que le chancelier allemand Helmut Kohl était l'"essence même de l'Europe".

Le Polonais Donald Tusk, le président du Conseil européen : "Je me rappellerai toujours d'Helmut Kohl. Un ami, et un homme d'Etat qui a aidé à rassembler l'Europe."

Helmut's death hurts me deeply. My mentor, my friend, the very essence of Europe, he will be greatly, greatly missed https://t.co/ikJFdzK9m0