L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans

Le "Cavaliere" n'est plus. L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, 86 ans, est mort ce lundi, a annoncé son entourage à l'AFP. Il souffrait d'une leucémie chronique et avait été de nouveau admis vendredi à l'hôpital San Raffaele de Milan, où il a séjourné de multiples fois.

Entré en politique en 1994, celui qui a fondé le parti Forza Italia, actuel partenaire du gouvernement de coalition de la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, a été président du Conseil italien pendant neuf ans au total, mais il a dominé la politique italienne pendant une vingtaine d'années, malgré des scandales sexuels et procès qui ont terni son image, et représente pour bon nombre d'Italiens l'âge d'or de l'économie du pays. Sénateur et homme d'affaires, ami personnel de Vladimir Poutine, il était surnommé "l'immortel" pour sa longévité en politique.

Le sulfureux milliardaire, magnat des médias, était également à la tête de la holding familiale Fininvest, qui comprend des chaînes de télévision (MediaForEurope), des journaux et les éditions Mondadori, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de la péninsule, avec une fortune évaluée début avril par Forbes à 6,4 milliards d'euros. Fan de football, Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions sous son ère, avant de vendre en 2017 à des investisseurs chinois. Il était aussi propriétaire du club de Monza.

Un "grand vide"

La mort de Silvio Berlusconi "laisse un grand vide" a déclaré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, sur Twitter. "Je l'aimais beaucoup. Au revoir Silvio", a-t-il ajouté. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola, eurodéputée maltaise et conservatrice, a salué un "combattant qui a dirigé le centre-droit et a été un protagoniste de la politique en Italie et en Europe pendant des générations". "Père, entrepreneur, député européen, Premier ministre, sénateur. Il a laissé son empreinte et ne sera pas oublié. Merci Silvio", ajoute-t-elle.

L'AC Milan s'est dit "profondément attristé" par la mort de son ancien patron. L'AC Monza, club de football détenu depuis 2018 par Silvio Berlusconi, et Adriano Galiani, bras droit de longue date de l'homme d'affaires, ont salué la mémoire du "Cavaliere". "Adriano Galliani et l'ensemble de l'AC Monza pleurent la disparition de Silvio Berlusconi", a indiqué le club lombard dans un message sur son site internet. "C'est un vide qui ne pourra jamais être comblé, pour toujours avec nous. Merci de tout, président", a-t-il ajouté.