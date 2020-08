L'ancien roi Juan Carlos quitte l'Espagne : "il est né en exil, il mourra en exil"

C'est une véritable déchéance pour l'ancien héros du pays, âgé de 82 ans. "Une fuite indigne d'un chef d'Etat", estime par exemple le vice-président du gouvernement Pablo Iglesias. Une opinion sans doute partagée par une bonne partie des Espagnols... Et cela illustre l'ampleur du désamour avec le vieux monarque de la maison des Bourbons.

Ce désamour a véritablement débuté en 2012. En pleine crise économique, les Espagnols voient leur roi partir en safari de luxe avec sa maîtresse. Un premier scandale qui l'avait poussé à abdiquer il y a six ans en faveur de son fils Felipe VI. C'est d'ailleurs pour lui qu'il prend cette décision de s'exiler : il explique vouloir "faciliter l'exercice de (ses) fonctions", devant "les conséquences publiques de certains événements passés de (sa) vie privée".

L'affaire du "train du désert"

Plus récemment - et plus grave -, c'est l'affaire dite du "train du désert" qui l'inquiète : une ligne de TGV construite entre La Mecque et Médine en Arabie Saoudite, pour lequel Juan Carlos aurait touché des pots de vins. Une enquête a été ouverte en juin, après des révélations de son ancienne maîtresse. La justice suisse a également ouvert une enquête sur une centaine de millions de dollars qui auraient été secrètement versés sur un compte de Juan Carlos Ier.

Cette dernière affaire a poussé le monarque à s'exiler. Mais cette fuite ne signifie pas, selon son avocat, qu'il compte se soustraire à la justice. Quant à sa biographe, Laurence Debray, elle estime que "la boucle est bouclée : il est né en exil (ndlr : à Rome), il mourra en exil". Alors à Rome ou ailleurs ? On ne sait pas, pour le moment, où le monarque compte se rendre.