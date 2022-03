L'Anzac Day sera commémoré le 25 avril à Villers-Bretonneux

Après deux ans d'absence, le dawn service, la cérémonie de l'aube, célébrée sur le site du mémorial de Villers-Bretonneux se déroulera comme avant le coronavirus le 25 avril à 5h30 du matin. L'année dernière une cérémonie en petit comité s'est tenue à l'aube du 25 avril. Cette cérémonie rend hommage aux soldats australiens et néo-zélandais qui ont stoppé l'offensive allemande qui menaçait Amiens en 1918.

Cette année, comme les restrictions de voyages ont été levées, les Australiens devraient être nombreux à faire le voyage. Chaque année des millier de personnes font le déplacement pour rendre hommage aux soldats australiens morts lors de la première guerre mondiale.

L’acronyme ANZAC, pour Australian and New Zealand Army Corps, signifie Corps d’armée australien et néo-zélandais. Ses soldats étaient surnommés les Anzacs. Aujourd’hui, l'Anzac Day compte toujours parmi les journées nationales les plus importantes en Australie comme en Nouvelle-Zélande.

Il est conseillé de s'inscrire pour assister à la cérémonie.