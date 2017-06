L'Arabie saoudite, l'Égypte et leurs alliés rompent avec le Qatar, accusé de "soutenir le terrorisme"

L'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Yémen ont annoncé ce lundi cesser toute relation diplomatique avec le Qatar. Le pays, qui était jusqu'alors leur allié, est accusé de "soutenir le terrorisme".

Cinq pays annoncent lundi rompre leurs relations diplomatiques et fermer leurs frontières avec le Qatar. L'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Yémen accusent les Qataris de "soutenir le terrorisme", y compris Al-Qaïda, le groupe État islamique (EI) et la confrérie des Frères musulmans.

Le Qatar, qui se targue de jouer un rôle régional et d'avoir été choisi pour organiser le Mondial-2022 de football, a également été exclu de la coalition militaire arabe qui combat des rebelles pro-iraniens et des terroristes islamistes au Yémen. Dans un communiqué, la coalition indique elle aussi que le Qatar soutient "le terrorisme", citant notamment Al-Qaïda et l'EI.

Le Qatar dénonce une décision "injustifiée"

Le Qatar, allié de la France, a immédiatement réagi en dénonçant la volonté de ses voisins du Golfe (Arabie saoudite, Émirats et Bahreïn) de chercher à le mettre sous tutelle. Ces mesures sont "injustifiées" et "sans fondement", a réagi le ministère des Affaires étrangères qatari dans un communiqué. Elles ont été prises "en coordination avec l'Egypte" et ont un "objectif clair : placer l'Etat du Qatar sous tutelle, ce qui marque une violation de sa souveraineté" et est "totalement inacceptable", a-t-il ajouté.

C'est une crise diplomatique majeure pour la région du Golfe, la plus grave depuis la création en 1981 du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar.

Les Qataris priés de quitter les pays de Golfe concernés

Avec des conséquences concrètes sur la vie dans la zone. Etihad, compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a annoncé la suspension de tous ses vols vers et en provenance du Qatar à partir de mardi matin "jusqu'à nouvel ordre". Les diplomates du Qatar ont 48h pour quitter leurs postes dans les quatre pays qui ont annoncé vouloir cesser toute relation diplomatique.

Les citoyens du Qatar ont quant à eux 14 jours pour quitter l'Arabie saoudite, les Emirats et Bahreïn et les ressortissants de ces trois pays se voient interdire de se rendre au Qatar.