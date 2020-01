L'armée iranienne reconnait avoir abattu "par erreur" le boeing 737 d'Ukranian Airlines

L'armée iranienne reconnaît avoir abattu "par erreur" l'avion d'Ukranian Airlines qui s'est écrasé mercredi après son décollage de l'aéroport de Téhéran. 176 passagers et membres d'équipages ont été tués. Le président Hassan Rohani évoque "une grande tragédie et une erreur impardonnable".

Le Boeing de la compagnie ukrainienne a été abattu "de manière accidentelle à cause d'une erreur humaine" déclare ce matin l'armée iranienne. L'appareil aurait survolé une zone située à proximité d'un site militaire sensible, il a été pris pour un "avion hostile" et a donc été abattu.

Quelques heures auparavant, les Iraniens avaient procédé à plusieurs tirs de missiles sur deux bases hébergeant des militaires américains en Irak. Des tirs en réaction à la mort du général iranien Soleimani quelques jours plus tôt dans une frappe américaine. Téhéran avait jusqu'ici nié la piste d'un missile tiré par erreur, hypothèse pourtant évoquée par le Canada et les Etats-Unis, mais a donc fini, sans doute sous la pression internationale, par reconnaître son erreur. Avant peut-être aussi que l'examen des boites noires ne la révèle.

Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire et présente ses condoléances aux familles des victimes. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, cet accident est certes la conséquence d'une erreur humaine, mais aussi de l'"aventurisme des Etats-Unis". Le président Hassan Rohani évoque "une grande tragédie et une erreur impardonnable".