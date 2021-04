Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des Occidentaux et des pays du Sahel dans la lutte contre les djihadistes, est mort ce mardi a annoncé l'armée tchadienne aux médias locaux.

L'armée tchadienne annonce la mort du président Idriss Déby et promet des élections dans 18 mois

Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des Occidentaux et des pays du Sahel dans la lutte contre les djihadistes, est mort ce mardi a annoncé l'armée tchadienne aux médias locaux.

Le président tchadien Idriss Déby Itno, tout juste réélu pour un sixième mandat, a été tué alors qu'il se battait avec son armée dans le nord du pays ont annoncé les militaires ce mardi. Le chef de l'État "vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad", a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, à l'antenne de TV Tchad.

L'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby Itno, général quatre étoiles à 37 ans et commandant de la redoutable garde présidentielle, a pris la tête d'un conseil militaire chargé de remplacer le président, a ajouté l'armée sur la radio d'État.

Des élections après une transition militaire

Des élections "libres et démocratiques" seront organisées à l'issue d'une "période de transition" militaire de 18 mois, a aussi promis l'armée. "Le Conseil militaire de Transition (CMT", présidé par le fils du défunt président, "garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois", a ainsi indiqué le porte-parole de l'armée.

"De nouvelles institutions Républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes", a-t-il poursuivi.

Partenaire des Occidentaux au Sahel

Au pouvoir depuis 30 ans, Idriss Déby, 68 ans, était un partenaire-clé des Occidentaux - et notamment de la France, l'ancienne puissance coloniale - dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. L'armée tchadienne, qui fournit notamment aux Casques bleus de l'ONU au Mali un de leurs principaux contingents, est considérée comme la plus aguerrie de la force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).

Des ministres et des officiers de hauts rangs avaient indiqué lundi qu'Idriss Déby s'était rendu samedi et dimanche sur le front opposant son armée à une colonne de rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), qui avaient lancé une offensive à partir de bases arrières en Libye le jour de la présidentielle, le 11 avril.

Dans le massif du Tibesti, frontalier avec la Libye, mais aussi dans le Nord-Est du pays qui borde le Soudan, des rebelles tchadiens affrontent régulièrement l'armée, depuis leurs bases arrières dans ces pays. En février 2019, une tentative de coup d'État avait été stoppée par des bombardements français sur demande de N'Djamena. Et en février 2008, une attaque rebelle avait déjà atteint les portes du palais présidentiel avant d'être repoussée grâce au soutien français.