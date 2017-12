L'art du pizzaïolo napolitain entre au patrimoine immatériel de l'Humanité de l'Unesco

L'art du pizzaïolo napolitain faisant valser la pâte dans les airs a fait son entrée jeudi au patrimoine immatériel de l'Humanité de l'Unesco.

C'est un "savoir-faire culinaire" qui associe _"chansons, sourires, technique, spectacle"_et remonte au XVIe siècle, soulignait le dossier de candidature italien. Il a eu gain de cause ce jeudi auprès du comité de l'Unesco chargé de choisir ce qui mérite d'entrer au patrimoine immatériel de l'Humanité. Plusieurs restaurateurs ont allumé leur four tôt jeudi matin dans la cité du sud de l'Italie et offert des parts de pizzas aux passants pour célébrer l'événement.

Le produit "le plus vendu et consommé sur la planète, la pizza"

L'art du pizzaïolo napolitain faisant valser la pâte dans les airs faisait partie d'une liste de 34 demandes d'inscription. Quand les premières pizzas sont apparues à Naples, il s'agissait de pains plats conçus avant tout comme une manière rapide et bon marché de nourrir les foules, selon l'historien Antonio Mattozzi. Selon l'emblématique pizzeria Brandi à Naples, la pâte faite de farine, eau, levure et sel doit reposer pendant 24 heures avant d'être étirée de cette manière si caractéristique. Et pas question d'étaler la pâte avec un rouleau, de congeler le produit... ou d'ajouter de l'ananas.

Alfonso Pecoraro Scano, ancien ministre de l'Agriculture et initiateur de la pétition, présent à Jeju, a lancé sur Twitter : "Longue vie à l'art du pizzaïolo napolitain, symbole du produit le plus vendu et consommé sur la planète, la pizza". Selon la Coldiretti, principal syndicat agricole italien, cinq millions de pizzas sont consommées chaque jour en Italie pour un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Mais les Américains sont les plus gros mangeurs avec 13 kilogrammes de pizza par personne et par an, les Italiens étant les champions d'Europe (7,6 kg engloutis), devant les Espagnols (4,3 kg), les Français et les Allemands (4,2 kg).

Aux côtés de la décoration murale traditionnelle saoudienne exécutée par les femmes

La liste du patrimoine culturel créée en 2003 comptait déjà 365 entrées rassemblant traditions, diverses formes d'art ou des célébrations, comme le flamenco espagnol ou le batik indonésien, ou un rituel de Mongolie pour pour amadouer les chamelles.

Elle s'agrémente désormais de l'Al-Qatt Al-Asiri, forme d'art spontané traditionnelle pratiquée dans la région saoudienne de l'Asir par les femmes qui décorent les murs. Le Bangladesh et son shital pati, fabrication traditionnelle de nattes tissées avec des bandes de jonc, est aussi reconnu. Idem pour le kok-boru, jeu équestre traditionnel du Kirghizistan, dans lequel deux équipes de cavaliers se disputent une carcasse de chèvre aujourd'hui remplacée par un moulage selon l'Unesco.