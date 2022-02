L'association Alliance Occitanie Ukraine prête à envoyer un premier convoi en Ukraine

L'association Alliance Occitanie Ukraine, domiciliée à Pézilla-la-Rivière, a collecté en quelques jours plus de 20 000 euros sur sa cagnotte en ligne, et s'attend à recevoir plus de 1 000 colis de matériel médical. "On s'est rendu compte qu'on était un peu les seuls en France à travailler avec les hôpitaux ukrainiens", explique Guillaume Lopez, membre du bureau.

Depuis jeudi, et les premiers bombardements russes en Ukraine, les preuves de solidarité pleuvent sur les réseaux sociaux de l'association, "on reçoit des centaines de messages, de France, d'Espagne, de Belgique", s'étonne le bénévole, qui se dit "très touché", par ces élans de générosité.

Un premier convoi le 7 mars

L'association, qui travaille depuis 2007 avec plusieurs hôpitaux ukrainiens, a besoin de matériel médical d'urgence : "des pansements, de la bétadine, des kits de suture", énumère Guillaume Lopez. Grâce à l'afflux de dons, il espère pouvoir envoyer un premier convoi d'ici le 7 mars.

Où donner ?

Pour faire un don financier, rendez-vous sur le site de leur cagnotte en ligne.

Vous pouvez aussi envoyer des colis (de matériel médical de premiers secours uniquement) à l'association au 1 rue des Prairies, 66 370 Pézilla-la-Rivière, ou alors vous rendre à l'accueil de certaines mairies du département : Amélie-les-Bains, Le Barcarès, Canet-en-Roussillon, Corneilla-la-Rivière, Ille-sur-Têt, Néfiach, Pézilla-la-Rivière, Pollestres, Le Soler, Trouillas, Saint-Féliu-d'Avall ou encore Sainte-Marie-la-Mer.