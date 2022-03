L’association de commerçants de la ville de Pertuis mobilisée jusqu’en Ukraine

Quatre camions sont arrivés le weekend dernier à la frontière ukrainienne après avoir traversé l'Allemagne, la République Tchèque, et la Pologne. Des camions conduits par des commerçants et bénévoles étaient chargés de tout ce que la collecte avait rapporté sur place en moins de deux semaines.

A Pertuis tout le monde a participé ; particuliers, lycée, collège, grande surface, associations caritatives locales, commerçants, la station-service Total et les collectivités locales. Résultat : quatre camions avec 80 m3 de marchandises qui ont été déchargées dans le grand camp de transit de la ville polonaise de Medyka en bordure de frontière ukrainienne. Des vêtements, de la nourriture avec des boissons, des médicaments et des produits d’hygiène. Pour les vêtements priorité a été donnée aux habits pour enfants.

Une mère de famille et ses deux enfants ramenés en Provence au retour

Le président des ‘’Vitrines de Pertuis’’ Eugene Hermitte et les bénévoles qui l'ont accompagné ne sont pas revenus seuls. Ils ont ramené une maman et ses deux enfants de 5 et 11 ans après avoir enregistré leur statut de réfugiés auprès de l'administration polonaise. Après une rencontre avec tous les bénévoles à Pertuis mercredi après-midi, cette famille a été emmenée à Aix-en-Provence pour rejoindre la grand-mère déjà arrivée auparavant sur place.

Une première aventure humanitaire qui en appelle d'autres. L’association des commerçants de Pertuis préparent un nouveau voyage : l'idée c'est avec des véhicules de neuf places de ramener cette fois plusieurs familles de réfugiés ukrainiens.

Sur la route pour un trajet de 2200 kilomètres - Les vitrines de Pertuis

Lors d'un contrôle de la police en Pologne - Les vitrines de Pertuis