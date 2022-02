L'association franco-ukrainienne de Vaucluse organise l'aide humanitaire

L'AFUCA, l'association franco-ukrainienne Côte d'Azur appelle les Vauclusiens à la solidarité. Elle cherche à collecter des denrées alimentaires non périssables, des produits d'hygiène et de soin pour les envoyer en Ukraine, à destination des civils qui fuient l'armée russe.

De la nourriture sèche, des produits d'hygiène, des médicaments : voilà ce que recherche l'AFUCA, l'association franco-ukrainienne Côte d'Azur, qui rayonne jusqu'en Vaucluse. Son porte-parole, Olivier Baudry, appelle les Vauclusiens à la solidarité. "Il faut organiser l'aide, pour l'instant ça part dans tous les sens et il y a urgence. On doit porter assistance à des populations en souffrance extrême, en danger extrême, menacées de mort", explique Olivier Baudry.

Il demande donc à tous les Vauclusiens, à toutes les communes du département, d'organiser des collectes, le plus rapidement possible. "Il faut préparer des convois avec des colis alimentaires, d'hygiène et de soin, utilisables par des gens sur la route qui n'ont aucun moyen. Une fois que ces collectes sont prêtes, on part en convoi depuis Nice et tout sera acheminé en Ukraine". Olivier Baudry cherche actuellement une société de transport qui accepterait de participer à cette action humanitaire.

Des fillettes rassemblées place Pie à Avignon en soutien au peuple ukrainien © Radio France - Camille Labrousse