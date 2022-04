Guerre en Ukraine : l'association Pompiers Solidaires installe des douches dans un camp de réfugiés polonais

Trois bénévoles de l’association Pompiers solidaires, dont deux Girondins, sont partis du 19 au 26 mars en mission à Przemysl, en Pologne. L’objectif était d’équiper de douches un centre d'accueil de déplacés ukrainiens. 42 ont été installées, 35 pour femmes et 5 pour hommes : "car parmi les 2500 personnes qui passent par ce centre chaque jour il y a une grande majorité de femmes et d'enfants" explique Virginie Jouve, membre de l'association Pompiers solidaires et responsable de la Maison des associations de Mérignac. Des savons, des serviettes, des masques et du gel ont aussi été apporté, car le manque d'hygiène dans le centre a été la cause de plusieurs épidémies souligne Virginie Jouve "le lieu a même été fermé à plusieurs reprises pour être désinfecté."

Les douches ont été louées à une entreprise locale. Leur location et les différents travaux qu'elles ont nécessités ont en partie étaient soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la Ville de Mérignac et des particuliers. Le coût total de l'entreprise a dépassé les 50 000 euros. Toutefois, Pompiers Solidaires a toujours besoin de dons pour poursuivre le dispositif au-delà. Aujourd'hui des binômes de bénévoles se rendent à Przemysl à tour de rôle pour des durées de 8 à 15 jours afin de s'assurer que tout se passe bien.