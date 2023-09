L'association rémoise Deux Mains c'est Maintenant lance une collecte à destination des sinistrés au Maroc

Le tremblement de terre de magnitude 7 qui vient de toucher le Maroc a entraîné des conséquences désastreuses pour le peuple marocain.

L'association rémoise Deux Mains c'est Maintenant a décidé d'agir en mettant en place un partenariat avec l'entreprise Greem Immobilier dont le PDG, M. Migneaux, n'est pas resté insensible aux souffrances rencontrées par le peuple marocain.

En conséquence, une collecte de fournitures de première nécessité telles que des tentes, des couvertures, des sacs de couchage, des kits d'hygiène, des trousses à pharmacie ou encore des purificateurs d'eau, est actuellement mise en place.

L'association rémoise, à but non lucratif, est à donc à la recherche de toutes les bonnes volontés prêtes à donner pour aider les sinistrés marocains.

Les dons seront ensuite acheminés au Maroc afin d'y être redistribués.

Le Maroc a besoin de votre aide

L'objectif est de permettre aux communautés affectées de pouvoir retrouver une vie aussi normale que possible dans les meilleurs délais.

Deux Mains c'est Maintenant et Greem immobilier précise que tous les dons récoltés via cette campagne de collecte de fonds seront utilisés de manière transparente et efficace afin de répondre aux besoins immédiats des victime du tremblement de terre.

N'hésitez pas à prendre d'ores et déjà contact avec l'association !