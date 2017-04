L'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait 11 morts et 45 blessés, l'enquête ouverte pour acte terroriste

Saint-Pétersbourg était en deuil et ses drapeaux en berne mardi, au lendemain d'un attentat meurtrier dans le métro et d'un second dejoué de justesse dans une station du centre historique de la deuxième ville de Russie. Une enquête pour acte terroriste est ouverte.

Saint-Pétersbourg était en deuil et ses drapeaux en berne mardi, au lendemain d'un attentat meurtrier dans le métro et d'un second dejoué de justesse dans une station du centre historique et touristique de la deuxième ville de Russie (nord-ouest). Dans un dernier bilan publié lundi soir, les services antiterroristes ont fait état de 11 morts et 45 blessés hospitalisés. "L'enquête a été ouverte pour acte terroriste," a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué, précisant que "toutes les autres pistes" seraient examinées.

L'attentat pas revendiqué pour le moment

Le président Vladimir Poutine a déposé dans la soirée un bouquet de fleurs rouges devant la station où s'est immobilisé la rame visée. Il avait auparavant dirigé une réunion avec des représentants des services de renseignement du FSB, des secouristes et du ministère de l'Intérieur. "Le président est informé quasiment en temps réel par les services spéciaux et d'enquête", a assuré son porte-parole Dmitri Peskov, cité par les agences russes. Il a ajouté que le drame présentait "tous les signes d'un attentat". Cet attentat, qui n'a pas été revendiqué, intervient alors que l'organisation Etat islamique (EI) avait appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie, fin septembre 2015.

Vladimir Putin honoured the memory of those killed in the St Petersburg metro pic.twitter.com/FJZ2Wl8jBm — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 3, 2017

Une explosion et une bombe désamorcée

Selon le FSB, une explosion a eu lieu à 14H40 dans une rame circulant entre deux stations d'une ligne fréquentée qui traverse le centre-ville.

Le soutien total de Donald Trump, la solidarité de François Hollande

Peu après, une bombe artisanale a été "découverte et désamorcée à temps" dans une autre station du centre-ville, Plochtchad Vosstaniïa. Le président américain Donald Trump a assuré son homologue russe Vladimir Poutine du "soutien total" de Washington à la réponse qu'apportera Moscou à l'attentat meurtrier dans le métro de Saint-Pétersbourg, a annoncé lundi soir la Maison Blanche. François Hollande a, lui, assuré le peuple russe de sa solidarité.

Le président @fhollande exprime sa solidarité avec le peuple russe après l’explosion dans le métro de #SaintPetersbourg pic.twitter.com/nu3AW10zsW — Élysée (@Elysee) April 3, 2017