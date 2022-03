L'attente à Tourcoing pour une cinquantaine d'Ukrainiens qui espèrent rejoindre le Royaume-Uni

Le gouvernement britannique va simplifier à partir de mardi la procédure d'entrée au Royaume-Uni pour les Ukrainiens qui ont fui leur pays. Ceux qui sont titulaires d'un passeport n'auront plus besoin de se rendre dans un centre de demande de visas. Après avoir fait une démarche en ligne, ils pourront rejoindre l'Angleterre et n'auront plus qu'à fournir leurs données biométriques une fois arrivés sur place. Autre avancée, un poste consulaire du Royaume-Uni ouvre ce vendredi en préfecture du Pas de Calais, à Arras, afin d'examiner les demandes de visa.

En attendant, ces démarches complexes sont évidemment une inquiétude supplémentaire pour les ukrainiens qui tentent de gagner le Royaume-Uni.

Depuis Calais, une cinquantaine d'entre eux ont été dirigés mercredi soir vers un hôtel à Tourcoing , pris en charge par la Croix Rouge. Les bénévoles, comme Maxence Wicke, tentent d'adoucir leur quotidien. "Ils ont traversé des choses pas simples. Ils se retrouvent devant une nouvelle barrière. Ca va prendre du temps, combien de temps ? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'enfants, on a réussi à obtenir des jouets. Ca rend l'attente un peu plus confortable."

Le groupe compte beaucoup de femmes et d'enfants dont la Croix Rouge tente d'adoucir les conditions d'accueil © Radio France - Sophie Morlans

Les seuls interlocuteurs britanniques de ces réfugiés, ce sont les bénévoles de l'association Care for Calais. Parmi eux, Matthew Wright, qui a lui aussi bien du mal à comprendre les démarches à accomplir. "Ca change chaque jour, chaque heure. On essaie de diriger les gens mais le système est trop complexe." Le britannique est en colère contre son pays. "J'ai échangé avec un père de six enfants. Le plus jeune à trois ans. Ils ont fait un voyage de cinq jours en voiture. Il est épuisé. Et où sont les officiels britanniques? Où est le gouvernement? Où est le bureau pour les accueillir, les aider à remplir leur formulaire? Il n'y a rien. Il y a juste un mur."

Certains n'ont d'ailleurs pas attendu l'ouverture de bureaux consulaires en préfecture. Ils ont préféré reprendre la route dès ce jeudi direction Paris, pour être sûr d'obtenir un visa.