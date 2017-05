L'Awacs français de retour à Avord après deux mois et demi de mission contre Daesch

Après deux mois et demi de mission au moyen-orient, l'Awacs, l'avion radar basé à Avord, près de Bourges, est rentré hier en fin d'après-midi. Il était basé au Qatar et a participé aux missions au dessus de l'Irak et de la Syrie dans la cadre de la coalition internationale.

A bord de cet Awacs, une trentaine de militaires d'Avord. Une vingtaine d'Avord sont encore là-bas, ils rentreront d'ici la semaine prochaine. Depuis septembre 2014, c'est le 8 éme détachement d'un avion radar français au Moyen-Orient... les équipes d'Avord sont rodées, mais le retour d'une mission aussi longue est toujours un moment fort.

Le Lieutenant-Colonel Alborna, commandant de la base d'Avord, félicite le lieutenant-colonel Etienne, commandant du détachement d'Avord au Qatar. © Radio France - Michel Benoit

Au terme de 8 heures de vol, l'Awacs touche enfin la piste d'Avord, le commandant de la base est évidemment au pied de l'avion pour accueillir l'équipage. La coalition contre Daesch compte une cinquantaine de nations, dont il faut coordonner l'action.

Un comité d'accueil attend l'équipage sur le tarmac d'Avord. © Radio France - Michel Benoit

En l'air, c'est le travail des Awacs. Le lieutenant Colonel Etienne, chef du détachement d'Avord explique son rôle : "l'Awacs, c'est le chef d'orchestre qui permet de mettre en musique les missions au quotidien au dessus du théâtre d'opération, en fonction des conditions météo et des différentes contraintes imposées" . Jusqu'aux frappes finales sur Daesch, des missions d'une douzaine d'heures de vol, trois par semaine en moyenne. L'awacs français est le plus moderne de tous, remis à niveau l'an dernier, son travail est apprécié par la coalition.

C'est l'Awacs nommé Berry, qui se trouvait au Qatar depuis début mars. © Radio France - Michel Benoit

Seules cinq nations disposent de tels avions, puissance militaire et politique, rappelle. Le colonel Alborna, commandat d'Avord. La France compte 4 Awacs, tous basés à Avord depuis le début des années 90.