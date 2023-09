L'émotion dans le Nord et le Pas-de-Calais après le séisme au Maroc

Après avoir travaillé pendant plusieurs années au consulat du Maroc à Lille, Mohammed El Hirech partage sa vie de retraité entre le Nord et son pays d'origine. Il était à Marrakech, dans un café du quartier Saada, à l'écart de la vieille ville, quand il a senti la terre trembler vendredi soir.

J'ai cru que c'était la fin du monde

"Il n'y avait plus de lumière. Ca a bougé de tous les côtés. Tout le monde courait, pleurait, tombait. On a cru que les immeubles allaient s"écrouler sur nous." Le retraité raconte que certains commerces ont tout de même ouvert ce samedi, malgré la peur d'une réplique, et que les marocains tentent déjà de réparer les dégâts.

Même constat pour Manon, très touchée par la résilience des marocains face au chaos. Cette trentenaire originaire de Lille passait la nuit dans un riad de Ouarzazate au moment du séisme. "Le bâtiment était fissuré", explique la nordiste. "Alors on a tous dormi dehors, certains sur des tapis d'autres dans des voitures."*

La lilloise a tenté en vain de joindre l'ambassade de France et s'est renseignée sur les billets d'avion disponibles, trop chers. Finalement, elle fait le choix de rester au Maroc, après s'être éloignée de la zone dévastée, en se réfugiant dans le secteur de Tinghir. "On a aucune certitude sur l'état des aéroports. Et puis nous avons rencontré des personnes fabuleuses. Et ça me ferait mal au coeur de rentrer chez moi parce que c'est plus sûr, alors que le tourisme est un revenu essentiel pour les marocains, aujourd'hui plus que jamais."

Dans le dunkerquois, Bahssine Saaïdi ne cache pas son émotion face aux nombreux messages de soutien qu'il reçoit. Le responsable de la mosquée de Petite-Synthe est originaire de Tizi-N-Test, dans la province de Taroudant. Il sait qu'il ne reste rien de sa maison, dans ce village du Haut-Atlas. "Tout est détruit, rasé", déplore-t-il en s'inquiétant pour les habitants de la zone montagneuse qui sont encore en vie mais sont sans assistance. "Dans ce coin, il n'y a pas de route jusqu'aux habitations. Une ambulance peut arriver jusqu'à un certain point, mais ensuite, il y a encore des kilomètres à parcourir."

Même inquiétude pour Mohamed Zelmat, â la tête notamment du restaurant la Mamounia à Lille, également responsable du comité de jumelage de la ville avec Oujda, au Nord du Maroc. Il sait qu'il sera très difficile d'intervenir sur le moment, alors il préfère voir à long terme, la reconstruction. Son objectif : que les enfants puissent au plus vite retourner à l'école, "car dans ces villages reculés, c'est la seule activité", souligne d'une voix tremblante le lillois qui s'envolera dès ce dimanche pour le Maroc afin d'y organiser l'aide des nordistes.

