L'épidémie de coronavirus pèse sur l'économie

Quand la Chine tousse... l'expression n'a jamais autant été d'actualité. L'épidémie de coronavirus, qui a tué près de 500 personnes en Chine selon un dernier bilan, a également des conséquences sur l'activité économique mondiale.

Un million de touristes en moins pour 2020

En France, le tourisme commence à en pâtir. La clientèle chinoise a annulé ses voyages, car impossible pour elle de quitter le pays. Le cabinet Protourisme table sur un million de touristes en moins d'ici le mois de juillet. Un sacré manque à gagner pour certains hôteliers en Île-de-France mais pas seulement. Près de Belfort, un hôtel a dû annuler 200 réservations d'ici le mois de mars, une perte estimée à 9 000 euros.

à lire aussi Prix de l'essence : le coronavirus provoque une baisse mondiale

Au-delà du tourisme et au-delà de l'Hexagone, c'est tout l'économie mondiale qui est touchée. Les composants de votre voiture, votre machine à laver, votre smartphone proviennent en grande partie de Chine. Les vêtements également, d'ailleurs Nike s'attend à un "impact significatif" sur ses ventes. De nombreuses usines sont à l'arrêt en Chine, à cause des quarantaines imposées par les autorités. Or une usine fermée, c'est une usine qui ne fournit plus. Certes il y a des stocks, mais ils sont relativement faibles sur certains secteurs qui fonctionnent à flux tendu, d'autre part il faut qu'ils puissent être acheminés. Difficile vu les restrictions de circulation en Chine.

Les industriels surveillent l'épidémie comme le lait sur le feu. Une épidémie qui n'a pas encore touché Shanghai, la capitale économique du premier exportateur mondial.